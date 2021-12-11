Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: в Кабмине озвучили цифры

В Украине тариф на отопление в 2022-м увеличится на 6%, вода подорожает на 11%, а газ – на 13%. Допустимый коридор составляет плюс-минус 3%. При этом не ожидается подорожание электроэнергии.

Об этом со ссылкой на официальный прогноз динамики цен сообщило на официальном сайте Минэнерго. Таким образом в ведомстве ответили на ранее опубликованный консенсус-прогноз. Они напомнили, что консенсус-прогноз не является официальным и его составляют эксперты. Согласно их оценкам, в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%

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"Это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые могут не осуществиться. В частности, прогнозы специалистов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства", – отмечется в сообщении.

Консенсус-анализ представляет собой усредненное видение реакции внутренних цен на чрезвычайно высокие пики цены на газ на внешних рынках. Так, по данным Всемирного банка, среднемесячная цена на природный газ на Европейских рынках в октябре 2021 года составила 878,7 дол. США. за тыс. м3, а уже в ноябре 2021 года – 781,7 дол. США. за тыс. м3.

"Следует отметить, что ключевой приоритет Правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.