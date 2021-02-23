Украинцам пересчитают тарифы на коммуналку: что может подорожать с апреля

В Украине после отопительного сезона может подорожать горячая вода, отопление и электроэнергия. Кроме того, если Кабинет министров не примет никаких решений, также вырастут и цены на газ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Стоит отметить, что сейчас правительство анонсирует введения новых тарифов на газ – годовых. Всех украинцев по умолчанию планируют на них перевести.

газ (зависимо от решения Кабмина);

электроэнергия (есть несколько сценариев);

отопление и горячая вода (удерживать цены перестанут).

Кабмин ставит задачу до конца года стоимость газа оставить на уровне 6,99 грн за кубометр. Это планируют сделать за счет введения годовых цен. Один из сценариев предполагает, что всех потребителей автоматически переведут на новые соглашения.

"Если бы Кабмин ничего не делал, мог бы быть рост цен. Но Кабмин этого не позволит. Мы постараемся сделать так, чтобы и до конца года платили не больше 6,99 грн. Существует большой риск, что если ничего не делать, цена увеличится. У нас есть варианты, как действовать", – рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко 16 февраля на форуме "Украина 30".

А вот тариф на электроэнергию, вероятно, будет расти уже с 1 апреля, во всяком случае в этом уверен Олег Попенко. По его словам, в Кабмине уже поменяли планы: сначала хотели повысить цены для тех, кто тратит больше 300 кВт*час в месяц, теперь хотят для тех, кто тратит более чем 500 или даже 1000 кВт*час.

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