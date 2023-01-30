Украинцам пересчитали доставку газа: почему некоторые заплатят почти в 8 раз больше

В Украине разница в тарифах на доставку газа отличается в разы. В то время как одна семья ежемесячно должна платить 100 грн, другая, потребляя то же количество газа, заплатит около 770 грн. Так, тариф для киевлян составляет всего 38 копеек за куб, в то время как в Винницкой области ("Газпостачсервіс") цена достигает 2,95 грн за кубометр.

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Об этом говорится в анализе цен, опубликованным изданием "Газправда". Отметим, стоимость доставки газа одинаковая, независимо от объемов потребления. То есть даже если вы не пользовались газом в январе, в феврале вам придет платежка. Сумма в платежки считается исходя из объемов потребления за прошлый газовый год (с октября по октябрь) и тарифа вашего облгаза.

И вот разница в этих тарифах может достигать 7,7 раз. Чем больше потребителей голубого топлива, тем меньше стоимость доставки для каждой отдельной семьи. Именно поэтому в Киеве один из самых низких тарифов на доставку газа. В Виннице за каждый кубометр приходится платить 2,11 грн (отдельно за сам газ как товар и еще 2,11 грн – за доставку). В Днепре цена составляет 1,51 грн, Запорожье – 1,1 грн.

Напомним, в Украине с 1 января пересчитали размер платы за доставку газа. Тариф не изменился, однако в платежках будут учитывать новые объемы потребления. Ежемесячно в течение месяца будет определена одинаковая сумма, которую нужно платить независимо от того, пользовались вы газом или нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

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