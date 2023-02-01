Украинцам отключают свет: какие графики действуют 1 февраля

В Украине 1 февраля продолжаются отключения электроэнергии. В большинстве регионов свет выключают по графикам, однако в Одесской области введены экстренные отключения.

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"Укрэнерго" довело до всех областей лимиты потребления, они действуют полные сутки – с 00:00 по 24:00. "Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций... Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – сообщили в компании.

Так, как свидетельствуют данные ДТЭК, в Одесской области продолжаются отключения не по графику. Аварийные отключения приходится применять из-за разрушений инфраструктуры области.

Самые жесткие графики действуют в Киеве. В столице после шести часов отключений (гарантированное и возможное отключение) электроэнергию обещают давать только на два часа. Правда, по возможности энергетики подают ток и в период "возможных отключений".

В Запорожье длительность отключений составляет до четырех часов (после этого следующие четыре часа – с электроэнергией).

Во Львовской области тоже действуют графики. "лимит потребления для Львовщины от 458 мегаватт минимально ночью до 538 мегаватт максимально днем (около половины потребностей потребителей). В случае превышения лимитов возможно введение аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго", – отмечают во "Львовоблэнерго".

В Полтавской области ожидается одновременное отключение двух очередей. "Планируется применять график почасового отключения электроэнергии с одновременным отключением двух очередей – основной и дополнительной, обозначенной в скобках", – сообщают в "Полтаваоблэнерго".

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинцы из-за отключения электроэнергии все чаще сталкиваются с проблемами в работе терминалов. Банковские аппараты принимают наличку, однако если операцию прервать до зачисления средств на счет, их придется возвращать через заявление в банк, которое может рассматриваться в течение недель.

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