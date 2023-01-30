Украинцам отключают электроэнергию: какие графики действуют 30 января

В Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. При этом в большинстве регионов 30 января действуют стабилизационные отключения.

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Как сообщают в "Укрэнерго", дефицит электроэнергии все еще находится на высоком уровне. При этом в разных регионах наблюдается разная ситуация в энергосети. К примеру, в "Полтаваоблэнерго" планируют одновременно отключать две очереди.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление на уровне выделенного лимита.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных вследствие атак врага объектов. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – сообщают в организации.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях действуют графики стабилизационных отключений.

В Запорожье длительность отключений составляет до 4 часов (после этого следующие четыре часа – с электроэнергией). Самые жесткие графики действуют в Киеве. Там после 6 часов отключений (гарантированное и возможное отключение) электроэнергию обещают давать только на 2 часа. Правда, при возможности энергетики дают ток и в период "возможных отключений".

Графики также ввели во Львовской области. "Очередной обстрел российскими оккупантами энергетических объектов Украины на этой неделе дополнительно усугубил ситуацию в энергосистеме. Энергетические объекты не могут работать в режиме до войны", – отмечают во "Львовоблэнерго".

Когда стабилизируется ситуация?

Несмотря на все попытки, РФ так и не удалось уничтожить украинскую энергосистему. С потеплением объемы потребления электроэнергии будут снижаться, это позволит стабилизировать ситуацию и нормализовать графики. Кроме того, многие европейские страны уже пообещали предоставить помощь и начали производство трансформаторов для Украины.

Период полного восстановления энергосистемы займет несколько лет. Однако все это время украинцы хоть и с ограничениями, однако будут иметь электроэнергию. Если же ракетные атаки прекратятся, уже в этом году возможно значительное улучшение ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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