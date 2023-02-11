Украинцам отключат электроэнергию: какие графики действуют 11 февраля

В Украине 11 февраля ограничения электроэнергии ввели по всей стране. В результате атаки РФ на критическую инфраструктуру ухудшилась ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях – стабилизационные отключения. Также ограничения по часам применяют в Полтавской области.

В то же время в Одесской области начнут тестировать графики стабилизационных отключений. "Энергетики продолжают улучшать ситуацию в Одесской области и тестируют новые графики отключений... Теперь потребители будут разделены на шесть групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и отнестись с пониманием к возможным перебоям в графиках", – сообщили в ДТЭК.

При этом в целом в Украине в ближайшее время могут ужесточиться отключения электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, которое приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам, при температуре -10 °С потребление электроэнергии увеличивается на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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