Украинцам нужно поспешить, чтобы забрать сэкономленные субсидии – осталось меньше месяца

У украинцев, которые до 1 мая 2021 года получали субсидии в безналичной форме, осталось меньше месяца на то, чтобы забрать остаток сэкономленных денег. Сделать это можно до 20 декабря. Для получения выплаты понадобится счет в Ощадбанке.

После окончания отопительного сезона 2020-21 гг. остатки по субсидиям накопились на специальных счетах Ощадбанка, пишет OBOZREVATEL. С 1 июня по 20 декабря эти деньги можно перевести с "социального" на личный счет в "Ощаде" – в противном случае средства вернутся в Министерство социальной политики.

То есть, если у получателя субсидии нет личного счета в Ощадбанке, то его придется открыть. Как предупреждают в Ощадбанке, сделать это нужно до 19 декабря, чтобы успеть подать заявку на перевод. Для открытия счета понадобятся:

Видео дня

паспорт;

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Если счет уже есть, то деньги должны были перечислить автоматически. В таком случае получателю должно было прийти SMS-уведомление. Если уведомления для карточки не были включены, уточнить статус остатка по субсидии можно в управлении соцзащиты населения.

Следует также помнить, что средства невозможно перевести на счет с "минусовой" суммой. Чтобы получить остаток по субсидии, сначала нужно выплатить долг. После погашения задолженности средства должны прийти автоматически.

Каждая субсидия рассчитывается индивидуально, ее размер зависит от доходов семьи и других показателей. Но государство компенсирует выплаты только в пределах нормативов потребления. Они действуют для воды, газа. электроэнергии и т.д.

Так как субсидию в Украине монетизировали, помощь выдают деньгами. Таким образом, если сэкономить на коммуналке и потратить меньше "света" и воды, чем оплачивает государство, "лишнюю" субсидию можно оставить себе.

Ранее в Госагентстве энергоэффективности подсчитали, что если снизить потребление на 30% каждый месяц можно экономить до 700 грн. В таком случае за отопительный сезон сумма "лишней" субсидии достигнет нескольких тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине проходит верификация субсидиантов и пенсионеров. Проверки проводят, чтобы найти нарушителей и снизить риск нецелевого использования бюджетных средств.