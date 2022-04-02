В Харькове до конца войны сделали бесплатной почти всю коммуналку

В Харькове с 24 февраля и до конца войны отменят плату почти на все коммунальные услуги. Исключение – газ, который горожанам поставляет частное, а не коммунальное предприятие.

Об этом во время своего обращения заявил городского голова Харькова Игорь Терехов. Видео также разместили в официальном Telegram-канале городского головы. "Все коммунальные услуги, которые предоставляет город: горячая и холодная вода, отопление, вывоз мусора и отопления, с 24 февраля и до конца войны будут списаны", – сказал он.

Те харьковчане, которые продолжали платить за коммуналку, получат перерасчет после конца войны. То есть те суммы, которые они уже заплатили, засчитают им в качестве переплаты. Также Терехов добавил, что такое решение не повлияет на зарплаты сотрудников коммунальных предприятий.

Видео дня

Важно отметить, что расходы на коммуналку будут компенсировать из городского бюджета. Украинцы в других городах обязаны платить. Однако при этом на время войны остановили все пени и штрафы. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО. "Военное положение не освобождает от уплаты за коммунальные услуги, однако штрафы и пеня не насчитываются", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в конце отопительного сезона должны были пересмотреть тарифы на электроэнергию. Однако из-за войны повышение отсрочат, а для компенсации генерации разработают новый алгоритм.

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