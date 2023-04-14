Украинцам могут резко повысить тариф на электроэнергию: сколько придется платить и у кого платежки взлетят на 5 тысяч

В Украине стоимость электроэнергии могут повысить на 40% (около 2 грн за кВт*час), при этом при потреблении от 1000 кВт*час стоимость тока составит около 6,2 грн за кВт*час. В результате в среднем суммы в платежках увеличатся с 237,6 до 330 грн в месяц.

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Так, согласно данным НКРЭКУ, украинцы в среднем используют 165 кВт*час электроэнергии в месяц. В таком случае для большинства семей расходы на электроэнергии увеличатся всего на 92,4 грн в месяц. В то же время те, кто использует, например, 1100 кВт*час тока в месяц, вместо 1 848 грн придется платить 6 820 грн.

О размере роста тарифов со ссылкой на собственные источники сообщило издание ЭП. Так, сейчас украинцы платят за каждый киловатт-час 1,44 грн при условии, если потребляют до 250 кВт*час в месяц, и 1,68 грн за каждый дополнительный кВт*час, если используют больше 250 кВт-ч в месяц.

"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт*час в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт*час. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказывает один из представителей рабочей группы.

С технической точки зрения финальное решение по пересмотру тарифов – зона ответственности Кабмина, но на практике ситуация несколько иная. Как утверждает собеседник "ЭП" в парламенте, последнее слово в любом случае за президентом Владимиром Зеленским, который "очень внимательно следит за темой тарифов".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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