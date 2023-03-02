Украинцам могут отключать свет 2 марта: при каких условиях

"Укрэнерго" не доводило областям лимитов потребления на 2 марта. Соответственно, отключения света в Украине применять не планируют. Хотя полностью исключать их проведение не стоит – необходимость в этом может возникнуть при росте потребления.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: причиной ограничения подачи электричества при росте потребления могут стать повреждения сетей в некоторых энергоузлах.

При этом в компании подчеркнули: если такое произойдет, отключения не будут длительными. Они будут применяться согласно графикам.

"На 2 марта "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – говорится в сообщении.

Об отсутствии лимитов сообщили и в облэнерго Украины. Среди других, в:

Полтаваоблэнерго;

Львовоблэнерго;

Запорожьеоблэнерго;

Сумыоблэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будут проведение ремонтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!