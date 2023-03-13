Украинцам дважды повысят тарифы на воду: как и когда изменятся платежки

В Украине могут дважды повысить тарифы на воду – с 1 апреля и 1 июля. В целом, тарифы должны повыситься на 20%.

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Так, уже 1 апреля стоимость услуги может повыситься на 10%, с 1 июля – еще на 10%. Об этом рассказал OBOZREVATEL председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В постановлении НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) говорится, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. При этом следует отметить, что постановление – это проект, но для повышения тарифов нужно его еще утвердить.

При этом в Украине весной могут увеличиться тарифы не только на воду, но еще и на электроэнергию. В апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. В то же время окончательное решение еще не было принято.

Ранее в своем Telegram-канале Попенко писал о том, что тарифы на электроэнергию, вероятно, вырастут на 30-40%. Они будут повышены до 2,3-2,5 грн за кВт/ч.

"Возможно, даже рассмотрят вариант введения градуированного тарифа от потребления. То есть, чем больше ты потребляешь, тем больше платишь. Конечно, в таком случае надо учитывать электроплиты и электроотопление, где потребление намного выше. Но введение стимулирующих тарифов – правильный путь, но социальный тариф на нижней планке повышать нельзя", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деснянский районный суд Чернигова принял решение взыскать с "Облтеплокоммунэнерго" 16 тыс. грн в качестве моральной компенсации. Деньги получат жильцы квартиры, которой коммунальщики отключили горячую воду.

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