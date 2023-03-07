В Украине семья отсудили у коммунальщиков 16 тыс. грн моральной компенсации: они отключили им горячую воду

Деснянский районный суд Чернигова принял решение взыскать с "Облтеплокоммунэнерго" 16 тыс. грн в виде моральной компенсации. Деньги получат жители квартиры, которой коммунальщики отключили горячую воду.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда № 750/935/23, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, согласно материалам дела, четыре человека, которые прописаны в квартире, обратились в суд с просьбой заплатить им по 5 тыс. грн (в сумме 20 тыс. грн) в качестве компенсации за отключение горячей воды. Задолженности у них не было, однако коммунальщики все равно отключили горячую воду всему дому, в том числе и истцам.

"Задолженность у истцов перед ответчиком за услуги по централизованному отоплению и по централизованной поставки горячей воды отсутствует. 20 мая 2021 года Акционерное общество "Облтеплокоммунэнерго" прекратило предоставление услуги по централизованной поставке горячей воды...В соответствии с пунктом 1 Договора исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю соответствующего качества услуги по централизованному отоплению, подогреву холодной воды", – говорится в материалах.

Суд занял сторону истцов и обязал "Облтеплокоммунэнерго" заплатить каждому истцу по 4 тыс. грн (в сумме 16 тыс. грн). Это на 4 тыс. грн меньше, чем просили истцы. В материалах говорится, что истцы были вынуждены "внести коррективы в свою повседневную жизнь и предпринимать дополнительные усилия для его устройства", что причинило душевные страдания.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец отсудил у "Новой почты" 60 тыс. грн моральной компенсации за потерянную посылку. Суд продолжался в течение двух лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!