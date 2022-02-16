"1000 грн за вакцинацию" разрешили тратить на оплату счетов за газ: как это сделать

Счет за газ можно оплатить средствами программы єПідтримка. Именно по ней выдают "1000 грн за вакцинацию". Сделать это можно несколькими способами: оффлайн и онлайн. Услугой могут воспользоваться только украинцы старше 60 лет.

Об этом сообщила пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Отмечается: оплатить оффлайн можно через платежные терминалы самообслуживания в любом месте. Онлайн же оплатить можно:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Для оплаты нужно использовать карточку єПідтримка. Ее выдают 10 банков: А Банк, Альфа Банк, Банк "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.

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В то же время в "Нафтогазе" подчеркнули, что украинцы моложе 60 лет не смогут оплатить счета за газ с помощью "1000 грн за вакцинацию". Как рассказали в компании OBOZREVATEL, система программы єПідтримка проверяет возраст владельца карты в момент оплаты.

Т.е. если жилье оформлено на человека моложе 60 лет, но счет оплачивает именно пенсионер – оплата пройдет. А если человек моложе 60 лет решит со своей карты заплатить за газ вместо пенсионера, сделать это у него не получится.

Также в "Нафтогазе" напомнили, что цена на природный газ для бытовых клиентов в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" составляет 7,96 грн/куб. м с НДС. При этом стоимость распределения (доставки) топлива в эту цену не входит.

Как платить за газ в Украине

Платить за газ можно не только на сайте поставщика или через различные онлайн-сервисы и чат-боты. Самый простой из способов – оплата газа по квитанции в отделении банка.

Есть несколько способов, как платить за газ по квитанции. Один из них – оплата в отделении банков. Плата за газ принимается в кассах отделений банков, а перечень финучреждений можно найти на сайте поставщика.

Второй способ – оплата в терминале самообслуживания. Короткая инструкция:

выберите в меню "Коммунальные платежи";

выберите услугу (оплатить за газ);

выберите предприятие, куда проводится платеж;

заполните реквизиты;

выберите способ оплаты (наличные или карта);

положите нужную сумму в купюроприемник или введите сумму пополнения (в случае оплаты картой) и подтвердите перевод, введя PIN-код.

Как сообщал OBOZREVATEL, оплата за газ в приложении онлайн-банкинга "Ощад 24/7" доступна для всех клиентов Ощадбанка. Чтобы оплатить газ через "Ощад 24", потребитель должен только ввести данные. Платеж будет произведен через несколько минут, а клиент получит электронную квитанцию об оплате за газ и его доставку – по правилам, это две разные платежки.

В общей сложности есть три способа оплаты газа через приложение Ощадбанка: по адресу, по реквизитам или по идентификатору (номеру лицевого счета). Поскольку по адресу могут заплатить только жители Киева и Одессы, рассмотрим универсальные способы.