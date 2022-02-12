Как оплатить газ онлайн: способы и защита от мошенников

Чтобы заплатить за газ, украинцам не нужно тратить много времени и сил на очереди и поездки в банк. Это можно сделать дома, понадобится лишь интернет, счета на оплату и телефон.

О том, как и где правильно платить за газ онлайн, как и уберечься от аферистов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коммунальные услуги можно оплатить сразу же на сайте поставщика. К примеру, в Киеве, нужно перейти на сайт "КиевГазЭнерджи", "Киевгаз" и др.

Инструкция:

зайдите на сайт с телефона или компьютера;

введите номер лицевого счета;

введите данные карты (16-значный номер, срок действия и CVV код);

подтвердите платеж.

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Также можно заплатить за газ с помощью онлайн-банкинга. В Украине большинство банков предлагают такую услугу, в частности: Privat24, monobank, Ощадбанк. Для этого требуется лишь найти счета, ввести адрес или найти поставщика услуг по реквизитам. После этого уже оплачиваем счета.

Это очень удобно как минимум из-за того, что не нужно вводить данные карты. Оплата проводится сразу же, а еще плюс ко всему не снимается комиссия за перевод.

Кстати, существуют и другие способы оплаты коммунальных услуг. К примеру, в стране все чаще создают специальные сервисы и сайты. В число таковых входят Oplata, iPay.ua, Рortmone и др. Но чаще всего там взымается комиссия.

Кроме того, оплатить газ можно с помощью чат-ботов, к примеру, paySISbot в Telegram. Инструкция:

перейдите в чат-бот;

нажмите /start;

нажмите "Меню";

выберите в списке разделов "Другие услуги";

выберите "Коммунальные услуги";

выберите оператора;

оплатите услуги.

Стоит отметить, что оплачивая счета в интернете, не стоит переживать о предоставлении квитанции. Во-первых, в сервисах есть история платежей, во-вторых – чеки об оплате приходят на указанную электронную почту.

Этот чек можно распечатать или сохранить в виде документа на своем устройстве, будь то телефон, планшет или компьютер.

Но не стоить забывать и о рисках, в Украине очень много мошенников. Нужно быть уверенными, что сайт настоящий, это можно понять по домену сайта.

Дело в том, что аферисты могут копировать внешний вид сайта, а украинцы могут ввести данные карты. Деньги попадут в руки преступников.

Также никогда и никому нельзя передавать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги. Если вы получаете запрос на эту информацию, к примеру, в Viber, по почте или по телефону – не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные.