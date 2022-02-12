Как оплатить газ онлайн: способы и защита от мошенников

Владимир Пазий
Коммуналка
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OBOZREVATEL расскажет, как правильно платить за газ через интернет

Чтобы заплатить за газ, украинцам не нужно тратить много времени и сил на очереди и поездки в банк. Это можно сделать дома, понадобится лишь интернет, счета на оплату и телефон.

О том, как и где правильно платить за газ онлайн, как и уберечься от аферистов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как правильно платить за газ через интернет

Коммунальные услуги можно оплатить сразу же на сайте поставщика. К примеру, в Киеве, нужно перейти на сайт "КиевГазЭнерджи", "Киевгаз" и др.

Инструкция:

  • зайдите на сайт с телефона или компьютера;

  • введите номер лицевого счета;

  • введите данные карты (16-значный номер, срок действия и CVV код);

  • подтвердите платеж.

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Как оплатить газ через Privat24 и другие сервисы банков

Также можно заплатить за газ с помощью онлайн-банкинга. В Украине большинство банков предлагают такую услугу, в частности: Privat24, monobank, Ощадбанк. Для этого требуется лишь найти счета, ввести адрес или найти поставщика услуг по реквизитам. После этого уже оплачиваем счета.

Как платить за газ через интернет
Оплата коммунальных платежей

Это очень удобно как минимум из-за того, что не нужно вводить данные карты. Оплата проводится сразу же, а еще плюс ко всему не снимается комиссия за перевод.

Кстати, существуют и другие способы оплаты коммунальных услуг. К примеру, в стране все чаще создают специальные сервисы и сайты. В число таковых входят Oplata, iPay.ua, Рortmone и др. Но чаще всего там взымается комиссия.

Кроме того, оплатить газ можно с помощью чат-ботов, к примеру, paySISbot в Telegram. Инструкция:

  • перейдите в чат-бот;

  • нажмите /start;

  • нажмите "Меню";

  • выберите в списке разделов "Другие услуги";

  • выберите "Коммунальные услуги";

  • выберите оператора;

  • оплатите услуги.

Чат-бот

Стоит отметить, что оплачивая счета в интернете, не стоит переживать о предоставлении квитанции. Во-первых, в сервисах есть история платежей, во-вторых – чеки об оплате приходят на указанную электронную почту.

Этот чек можно распечатать или сохранить в виде документа на своем устройстве, будь то телефон, планшет или компьютер.

Но не стоить забывать и о рисках, в Украине очень много мошенников. Нужно быть уверенными, что сайт настоящий, это можно понять по домену сайта.

Дело в том, что аферисты могут копировать внешний вид сайта, а украинцы могут ввести данные карты. Деньги попадут в руки преступников.

Также никогда и никому нельзя передавать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги. Если вы получаете запрос на эту информацию, к примеру, в Viber, по почте или по телефону – не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные.

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