Украинцам без счетчиков отключат газ, а суммы в платежках вырастут в три раза: в Кабмине озвучили дату

Украинцев, которые не установят счетчики на газ до 2023 года, отключат от голубого топлива. Согласно новому закону без поквартирного учета пользоваться газом запрещено. При этом около двух миллионов семей, которые используют голубое топливо для приготовления пищи, до сих пор не установили счетчики.

Об этом Министерство энергетики сообщило в ответ на запрос издания Униан. "По состоянию на сегодня не обеспечено стопроцентным коммерческим учетом природного газа население, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи", – сказано в сообщении министерства.

Также в министерств озвучили цифры:

из 12,5 млн потребителей газа у 2,25 млн до сих пор нет счетчиков;

2,15 млн семей без счетчиков – те, кто использует голубое топливо только для приготовления еды.

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Отметим, также тех украинцев, которые откажутся от установки счетчиков, могут перевести на граничные нормы потребления газа. Так, к примеру, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 78 до 234 грн. То есть в три раза.

Напомним, как уже писал OBOZREVATEL: