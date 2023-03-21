Украинцам 21 марта могут отключать свет: кто в зоне риска

В Украине 21 марта возможны отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирской и Киевской областей. Впрочем, по прогнозам, они будут кратковременными.

Видео дня

Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили: причиной возможных ограничений в этих регионах являются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

В целом же, рассказали в министерстве, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей, а также с резервом мощности. "Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности потребностей потребителей электроэнергии по всей стране", – говорится в сообщении.

Генераторы и павербанки держать наготове

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в итоге РФ стратегически проиграла, так как потратила огромное количество ракет и дронов, более 1000, а своей цели так и не достигла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!