Правила выплат за трудоустройство переселенцев изменились: когда работодателям придется вернуть деньги

В Украине скорректировали правила выплаты компенсации работодателям, которые нанимают переселенцев (внутренне перемещенных лиц, ВПЛ). В частности, для бизнеса ввели условие по продолжительности трудоустройства таких лиц. Если это правило будет нарушено, деньги придется вернуть государству.

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Так, работодатель обязан предоставить ВПЛ работу на период, который будет вдвое дольше срока выплат. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

При этом работодатели также получили право на компенсации затрат по повышению квалификации или профессиональной переподготовке ВПЛ. Такие выплаты действительны, если переселенцу гарантировали трудоустройство не менее чем на год.

Как подсчитали в Минэкономики, по состоянию на начало 2023 года в Украине насчитывалось 7 млн внутренне перемещенных лиц. Учитывая, что почти для всех ВПЛ актуален вопрос поиска работы, расходы на программу по их трудоустройству увеличили в 5 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцам, которые бесплатно поселили у себя дома внутренне перемещенных лиц, компенсируют часть расходов на коммунальные услуги. В отопительный сезон 2022-23 сумма компенсации за двух переселенцев составляет почти 900 грн в месяц.

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