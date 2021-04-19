Украинец получил платежку за отопление пустой квартиры в 70 тыс. грн

Украинец, который не проживает у себя в киевской квартире, должен заплатить за три месяца отопительного сезона более 68 тыс. грн. Он уже несколько лет находится за границей и не сдает свое жилье в аренду. Площадь квартиры – 97 квадратных метров, из которых 93 – отапливаемых, а счетчика тепла в ней нет.

"Киевтеплоэнерго" начало приписывать к моей квартире излишки "якобы потребленного" тепла и стало выставлять соответствующие счета. В сентябре 2019 появился первый "привет" от "Киевтеплоэнерго": хотят 47 тыс. грн доплаты (непонятно за что). А по декабрь 2020 года пришел счет за отопление на 19 905 грн. По январь 2021 – пришел счет на сумму 17 584 грн. За февраль 2021 – рекордный на 30 279 грн", – говорит киевлянин. Об этом сообщает "Телеграф".

Переписка по электронной почте ни к каким результатам не привели. "Идут серьезные приписки потребленного тепла и, соответственно, выставляются астрономические счета. Все это противоречит здравому смыслу", – говорит Николай Прокопенко.

Отмечается, что в предприятии считают, что шокирующие начисления в платежках за тепло они сделали правильно и ссылаются на пункт 12 Постановления Кабмина от № 630. При этом, по словам Прокопенко, в документе все размыто и понимать его можно по-разному.

Документ подтверждает, что оплата за тепло распределяется между всеми, у кого нет квартирных счетчиков: "Разница распределяется между потребителями, которые не имеют квартирных средств учета, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного средства учета воды исполнителю, пропорционально количеству жильцов квартиры в случае отсутствия утечек из общедомовой сети, что подтверждается актом обследования, который составляется исполнителем в присутствии не менее двух жильцов дома", – говорится в документе.

Прокопенко обратился к журналистам и написал заявление в полицию. Пока оно находится у них на рассмотрении, так же как и запрос в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Я неоднократно предлагал "Киевтеплоэнерго" прийти к компромиссу и цивилизованно решить эту ситуацию. Перечислить мне тепло за 2019-2020-2021 годы. Тем более, ранее "Киевтеплоэнерго" уже делал подобные перерасчеты в других случаях, – правда, тогда к вопросу подключалось телевидение", – отмечает кивлянин.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что около 4 лет гражданин не осуществляет оплату услуги централизованного отопления, не устанавливает квартирный счетчик для оплаты по его показаниям и игнорирует возможность реструктуризации накопленного долга. В течение последнего отопительного сезона владелец квартиры аккумулировал долг в размере 70 тыс. грн. Еще почти 80 тыс. грн – это долги, которые были сформированы за предыдущие отопительные сезоны. В 2019 году осуществлялась лишь частичная эпизодическая оплата услуг отопления и горячей воды.

Специалисты в таких случаях советуют всем жителям оснастить свои квартиры приборами учета тепла и вовремя подавать показания. "Обращаем внимание, начисления за отопление осуществлены корректно, согласно действующей методике и в рамках действующего законодательства. Оснований для перерасчета нет. Если клиент не начнет погашение долга, теплоснабжающая компания будет вынуждена обратиться в суд, поскольку обращений по реструктуризации долга от этого должника к КП "Киевтеплоэнерго" не поступало", – отмечают в компании.

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