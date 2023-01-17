Украинец изобрел новый способ генерации электричества: киловатт стоит всего 50 копеек

Механик из Днепра заявил об изобретении нового устройства для генерации электроэнергии. Выработка тока происходит по принципу, на разработку которого изобретателя вдохновили старые часы. Стоимость киловатта очень низкая – всего 50 коп.

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Электроэнергия в механизме Евгения Дримко вырабатывается за счет движения специального груза. "Подвешенный груз выполняет роль двигателя, и силой гравитации притягивается к земле, так производим механическую энергию", – рассказал Дримко в эфире "Суспільне Дніпро".

Дримко признал, что похожий принцип уже используют для генерации электроэнергии в США и странах Европы. Однако у механизма жителя Днепра есть существенное отличие.

В западной практике для добычи тока с помощью механической энергии строят огромные башни или подземные тоннели. А вот устройство самого Дримко способно работать даже в компактном размере – 2 м на 2 м.

Это стало возможным, благодаря круговому устройству механизма. В результате часть энергии от генератора идет на поднятие груза, а часть – непосредственно потребителю.

Коэффициент полезного действия такого устройства составляет 80-90%, при условии, если установить трехфазный генератор, рассказал Дримко. Он уверяет, что себестоимость киловатта электроэнергии от такого вида генерации составляет всего 50 копеек. Для сравнения, электричество "из сети" обходится украинцам в 1,44 грн.

Патент на свое устройство Дримко уже получил в 2022 году. Механизму присвоено название "гравитационная установка".

"Полезная модель... представляет собой механизм альтернативной энергии, где подвешенный груз под действием гравитации земли, опускаясь вниз, выполняет принцип двигателя, заставляя вращаться шестеренчатые механизмы для добычи электроэнергии. Энергия гравитации превращается в механическую, а механическая в электрическую. Благодаря замкнутому контуру часть энергии возвращается на перезапуск, где мотор превращает электрическую энергию в механическую с повышенным КПД редуктора, поднимая груз", – говорится в описании изобретения.

Интересно, что судя по дате подачи заявки на патент, Дримко приступил к своей разработке задолго до массовых отключений электроэнергии в Украине. Теперь его устройство обрело дополнительную актуальность. В ближайшем будущем механик планирует собрать полноценную установку для механической генерации электричества вместо опытного образца, который все еще стоит на балконе в Днепре.

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