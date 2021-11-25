Министр экономики рассказала, на что пойдут $700 млн транша МВФ

Надежда Данищук
Политика
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Министр экономики рассказала, на что пойдут $700 млн транша МВФ

700 миллионов долларов США, которые Украина получила в качестве нового транша по программе Stand-by, будут направлены в первую очередь на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Совет директоров Международного валютного фонда принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by. Решение об очередном транше Совет директоров МВФ принял после результатов детального анализа финансово-экономической ситуации в стране и действий украинских властей по преодолению последствий пандемического кризиса", - отметила Свириденко.

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По словам министра, на положительное решение Совета директоров МВФ повлиял значительный прогресс, продемонстрированный Украиной в реализации ряда структурных реформ. Главным образом, анализировались реформы в судебной сфере, антикоррупционной политике и усилении независимости Национального банка Украины.

Общий размер средств, выделенных МВФ Украине по программе Stand-by, составляет 2,8 млрд долларов США.

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