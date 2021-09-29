У местных властей нет оснований для повышения тарифов на коммуналку, – Немчинов

У местных властей нет никаких оснований для повышения тарифов на коммунальные услуги. Суммы в платежках должны быть не выше той, которая рассчитана на основе тарифных предложений.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Он добавил, что высокая стоимость коммуналки говорит о неспособности на местах.

"Суммы в платежках не должны быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", – подчеркнул чиновник.

Немчинов отметил, что "Нафтогаз" предлагает:

для бытовых потребителей годовое предложение цены на газ в 7,96 гривен за кубометр;

для предприятий теплокоммунэнерго трехлетние контракты по цене 7,42 гривен за кубоментр на первый год.

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"Поэтому, слишком высокие тарифы – это свидетельство неспособности на местах", – заявил министр.

Напомним, что ранее глава "Нафтогаза" заявил, что стоимость газа для населения в отопительный сезон будет в три раза ниже спотовой рыночной цены. Это 7,4 гривны за кубометр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на газ для населения на октябрь. Они составляют от 12 до 31,06 грн за кубометр.