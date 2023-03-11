Украинцам пересчитают тариф на воду: дата и новые цены

В Украине Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) включит в повестку дня решение о повышении тариф на воду. Для некоторых водоканалов подорожание составит около 20-30%, при этом рост состоится двумя этапами: с апреля и с июля 2023-го.

Видео дня

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.

"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", – говорится в документе.

Среди причин повышения тарифов – уменьшение объемов реализации (уменьшилось количество потребителей, в результате объемы снизились примерно на 10%). Однако при этом расходы на генерацию, ремонты и зарплаты не уменьшились.

Кроме того, увеличились затраты на электрическую энергию, а именно (на примере Винницы):

– на 13,05% по централизованному водоснабжению;

– на 12,77% по централизованному водоотводу.

Увеличение произошло за счет роста стоимости электрической энергии, передаваемой на 1 классе напряжения, на 16,56% и электрической энергии, передаваемой на 2 классе напряжения, на 16,46%.

Также увеличились затраты на оплату труда:

– на 28,78% по централизованному водоснабжению;

– на 19,32% по централизованному водоотводу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине тарифы на отопление и горячую воду не будут пересчитывать как минимум до конца отопительного сезона. Так, Кабинет министров принял решение выделить дополнительную субвенцию местным бюджетам в размере 14 млрд грн. Эти средства можно использовать для компенсации сохранения тарифов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!