Цены на газ взлетели до 13-летнего максимума в Европе: украинцам придется платить больше

Цены на газ в Европе 19 июня 2021-го достигли 13-летнего максимума. Голубое топливо в шесть раз дороже, чем прошлым летом.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон. "Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума", – написал менеджер.

Днем ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что если в Европе газ будет дорогим, то и в Украине будут расти месячные тарифные планы на голубое топливо.

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Одна из причин, по которой растут цены на газ: "Газпром" ограничивает поставки газа в ЕС. Украина предлагает использовать дополнительные возможности газотранспортной системы, чтобы полностью компенсировать запрос на голубое топливо. Однако Россия сдерживает продажи. Это может быть связано с двумя факторами:

РФ таким образом доказывает необходимость запуска дополнительного канала поставок – "Северного потока-2";

из-за ограничения предложения искусственно завышаются цены, это позволяет зарабатывать больше, продавая меньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг.