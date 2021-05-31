Цены на газ в Украине взвинтили: сколько заплатим в июне и почему так дорого

В Украине месячные тарифы на газ в июне будут колебаться в пределах до 13 грн за кубометр. При этом себестоимость голубого топлива не может превышать 11 грн за куб.

Об этом OBOZREVATEL рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. "Даже если мы ссылаемся на тарифы Амстердам+ – украинские цены все равно очень высокие. Европейская цена с доставкой газа до границы Украины около 11 грн за кубометр. Стоимость распределения – 2 грн. Максимальная цена газа с распределением должна быть 13 грн за кубометр. У нас же получается 15 грн. Цена не может быть такой физически", – говорит Попенко.

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Обычно лето – это период наиболее низких цен на газ. Еще в январе премьер-министр Денис Шмыгал обещал, что этим летом стоимость голубого топлива для населения будет низкой, и украинцы смогут заключить годовые договоры, зафиксировав выгодные тарифы. Но случилось совсем не так. Этим летом спрос превышает предложение, цена на газ не опускается. И предусловий к тому, что цены упадут хоть немного нет.

"Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки. – говорит Попенко. – Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет".

Напомним, почти все газопоставляющие компании уже опубликовали месячные цены на газ на июнь, а также обновили годовое предложение. Сейчас цена газа в месячном пакете колеблется от 7,80 до 12 грн за кубометр. Годовой тариф остается в диапазоне: от 7,80 до 13,5 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.