Цены на газ в Украине взлетели до рекордной отметки: сколько стоит куб

В Украине рыночная стоимость газа с июля по август увеличилась с 13 до 15,3 грн на бирже. Это также может привести к подорожанию месячной цены на голубое топливо для населения со следующего месяца.

Как свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, с мая каждый кубометр газа (с учетом НДС) подорожал с 9,4 до 15,3 грн. Это связано с мировой тенденцией.

Как подорожал газ в Украине:

август – 15,3 грн за куб;

июль – 13 грн за куб;

июнь – 12,1 грн за куб;

май – 9,4 грн за куб.

Для такой тенденции есть несколько причин. С одной стороны российский "Газпром" сдерживал поставки для того, чтобы удерживать высокие цены. Кроме того, из-за потепления вырос спрос на голубое топливо для разработки электроэнергии (в первую очередь на кондиционирование). До сих пор не заполнены хранилища, которые были опустошены в отопительный сезон.

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Отметим, от стоимости газа в Европе зависит и месячный тариф для простых украинцев. Поставщики рассчитывают стоимость кубометра, исходя из той цены, по которой они могут купить голубое топливо на рынке.

Ранее "Нафтогаз Украины" повысил "месячный" тариф на газ для бытовых потребителей. В частности, в июле за кубометр голубого топлива придется платить 13,13 грн.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, каждый украинец может оформить годовой тариф на газ. С ним стоимость кубометра будет фиксированной.