Цены на электроэнергию в Украине взлетели на рынке: на кого повлияет

Повышение цен на электроэнергию в Украине в первую очередь почувствуют на себе юридические лица. Сюда относят все те компании, которые имеют в договорах формулу с привязкой к рынку "на сутки вперед". Так, для них за минувшие выходные цена фактически выросла в полтора раза.

У многих из них доля электроэнергии составляет большой процент в себестоимости продукции (например: вода, хлеб, тепло). Такие субъекты очень уязвимы к росту цен на энергоресурсы. Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель директора ООО "АВГУСТА" (Группа Tolk) Олег Наумик.

Он также отметил, что это только первый круг потерпевших. "Следующий – потребители продукции и услуг первых. В итоге это все ляжет на плечи населения. И, конечно же, повлияет на инфляцию, в прогнозы по которой мы уже не уложились в этом году, а ведь впереди еще 5 месяцев до конца календарного года!", – сказал специалист.

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Одной из ключевых причин роста цен на рынке "на сутки вперед" стало поднятие прайс-кэпов (минимальное ценовое ограничение) НКРЭКУ 30 июля. По словам Наумика, это дало свободу рынку. "На заседании регулятора его глава Валерий Тарасюк так и сказал, что новые прайс-кэпы – это фактически отмены ценовых ограничений", – говорит замдиректора компании.

По словам Наумика, Украина сильно отстает от графика подготовки к новому отопительному сезону. При этом вряд-ли что-то изменится в ближайшее время, ведь очень маловероятно, что прайс-кэпы вернут к старым значениям.

Специалист отмечает, что рынок, вероятнее всего, откатится до значения около 1800 грн/МВт*ч по индексу базовой нагрузки, где и закрепится до сентября.

Однако же на этот период основным драйвером роста или падения цен будет погода. Чем комфортней она будет – тем меньше будет спрос на ликвидный ресурс.

"Осень – высокий сезон, в котором повышается потребление, что подтолкнет к росту цен, и очень много будет зависеть от цен на газ и уголь для тепловой генерации. 1800 грн/МВт*ч – это компромиссное решение для энергетики и потребителей в нынешних условиях", – подчеркнул Наумик.

Ранее сообщалось, что в Украине тариф на электроэнергию на первые 100 кВт*час хотят снизить с 1,68 до 1,2 грн. При этом стоимость каждого следующего кВт*час может увеличиться до 2,4 грн.

Новые цены должны ввести с 1 сентября, однако обсуждают возможность перевести изменения на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Он отметил, что это принципиальная позиция главы государства.