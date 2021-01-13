Цена на газ взлетела на 40% и продолжает расти: стоимость в Европе бьет рекорды

Цены на газ в Европе в 2021 году уже успели взлететь на 40% и достигли рекордной отметки в почти 335 долларов за тысячу кубометров (на крупнейшей бирже TTF). Всего за сутки стоимость голубого топлива увеличилась на 18%.

Это следует из данных биржевых торгов, опубликованных Рowernext. Такое рост связан с относительно холодной зимой в Европе. Температура оказалась ниже, чем в два предыдущих года. Это привело к росту потребления голубого топлива и к его резкому подорожанию.

От стоимости газа в Европе также зависят и цены в Украине. Если Кабинет министров не примет решения вернуть ручную регуляцию тарифов, вероятно, в ближайшее время газ значительно подорожает. При этом также стоит учитывать, что уже в марте температура воздуха поднимется и стоимость голубого топлива начнет плавно снижаться.

Украинское правительство рассматривает два варианта снижения цен для населения: введения регулируемого тарифа на уровне "хаб минус доставка" (тариф в таком случае также будет зависеть от стоимости голубого топлива в Европе но будет значительно ниже действующего), или же продолжать развивать независимый рынок со свободными ценами, но при этом обязать предлагать тарифы "на год" (такой до текущего года действовал у "Нафтогаза").

Как ранее писал OBOZREVATEL: