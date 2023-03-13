Трое соседей отсудили у "Киевтеплоэнерго" почти 500 тыс. грн из-за порыва трубы 

Соломянский райсуд Киева принял решение отсудить у "Киевтеплоэнерго" 486,5 тыс. грн в пользу трех жителей одного из многоквартирных домов. Таким образом коммунальщики компенсируют 60 тыс. грн морального ущерба и около 420 тыс. материальных убытков из-за порыва трубы.

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Об этом говорится в решении по делу № 760/29288/21, которое есть в распоряжение OBOZREVATEL. Материалы дела обнародовали 9 марта 2023-го, при этом сам суд длился около двух лет. Согласно материалам суда, на горищи произошел порыв трубы с горячей водой. В результате затопило три квартиры.

"Выявленные повреждения и дефекты были зафиксированы актом от 02.02.2021, составленным комиссией в составе работников ЖЭД № 906 за подписью начальника. Подтверждается, что потоп произошел в связи с невысокой интенсивностью водозабора и снижения температуры горячей воды, а также из-за неработающей сети", - говорится в документах.

В комнатах трех квартир на потолке и обоях от попадания воды появились рыжие пятна, повреждена мебель. "На потолке от попадания воды наблюдаются рыжие пятна, на обоях от попадания воды наблюдаются рыжие пятна, а на полу - отслоение паркета", - говорится в решении суда.

"Киевтеплоэнерго" обязали заплатить трем пострадавшим квартирам в общей сложности 486,5 тыс. грн. В каждой квартире оплатят ремонт, а также выплатят по 20 тыс. морального ущерба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве принял решение взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн в пользу клиента. Почтовый оператор потерял посылку украинца и теперь вынужден будет через суд возместить ущерб в виде морального вреда.

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