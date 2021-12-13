Топ-5 домашних приборов, которые 'крадут' электроэнергию: как сэкономить

Техника даже в режиме ожидания может потреблять электроэнергию непрерывно, если подключена к сети. Производители постоянно улучшают энергоэффективность приборов, однако счета за электричество все равно могут увеличиться.

Какая электроника наиболее энергозатратна в вашем доме, рассказало издание Good Housekeeping. По словам эксперта бытовой энергетики и основатель Loop Energy Saver Крис Сондерс, энергия в режиме ожидания – это электроэнергия, потребляемая приборами, когда они выключены или в режиме покоя.

"Почти любой продукт с внешним источником питания, пультом дистанционного управления, дисплеем или батареей будет потреблять определенное количество энергии непрерывно, если не выключится или не будет выключен от сети", - подчеркнул специалист.

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По данным Energy Trust, вы можете сэкономить около 35 фунтов стерлингов (около 1300 грн) в год, если не будете оставлять приборы в режиме ожидания, а будете выключать их из сети. В особенности это актуально для 5 электроприборов.

Когда вы отдыхаете на диване, конечно же удобнее выключить телевизор с помощью пульта дистанционного управления, чем подняться и выключить его из розетки. Хотя производители пытаются повышать энергоэффективность, но однако вы сможете уменьшить счета, если будете полностью выключать его.

Это особенно ощутимо, если у вас дома не слишком новая модель телевизора. Как отмечает Крис, именно этот прибор потребляет больше энергии в режиме ожидания. К тому же если в доме несколько телевизоров – это сразу сказывается на счетах за электроэнергию.

Хуже чем оставлять этот электроприбор в режиме ожидания, оставлять его включенным, но не смотреть его. Это настоящая проблема в Великобритании. По данным Uswitch, целых 42% домохозяйств в этой стране оставляют включенным телевизор для своих домашних питомцев. И эти приборы остаются работать до 4,6 часов в неделю.

Телевизорам не уступают в потреблении электроэнергии домашние компьютеры. Вы будете удивлены, но в режиме ожидания эти приборы могут обойтись в 20 фунтов стерлингов (около 720 грн) в год.

Как отмечает эксперт, если вы не пользуетесь компьютером долгое время, то не следует считать, что заставка может сэкономить электроэнергию. По его словам, чтобы минимизировать электропотребление, необходимо переключить устройство в спящий режим, а еще лучше – выключить его.

К тому же это поможет увеличить срок службы компьютера, напрямую зависящий от времени использования этого прибора.

Если у вас нет стационарного ПК, скорее всего, в вашем доме имеется ноутбук или планшет. Еще больше людей владеют смартфонами, которые давно стали неотъемлемой частью современной жизни. Пользователи часто сознательно оставляют ноутбуки, планшеты и телефоны подключенными к сети, даже если они полностью заряжены. В таком случае люди просто напрасно тратят энергию, заявил Крис.

ТВ-тюнеры и телевизионные приставки потребляют достаточно большое количество электроэнергии, но их можно легко отключить. Если не забывать этого делать, то потом можно будет увидеть разницу в платежках. Некоторые устройства могут обходиться примерно в 19 фунтов стерлингов (около 680 грн) в год. Именно поэтому важно выключать эти устройства из розетки вместе с телевизором.

Достаточно большое количество электроэнергии потребляют игровые консоли. Вы можете думать, что не очень часто пользуетесь приставкой, но ею могут играться ваши дети, это важно помнить, если вы планируете оптимизировать энергозатраты.

К тому же даже в режиме ожидания эти устройства потянут на 30 фунтов стерлингов (около 1300 грн) в год. Поэтому необходимо поощрять детей сразу выключать их, когда они заканчивают играть.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на электроэнергию в Украине будут ежегодно расти на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Первое такое повышение произойдет уже после окончания нынешнего отопительного сезона.