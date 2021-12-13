Топ-5 домашних приборов, которые "крадут" электроэнергию: как сэкономить
Техника даже в режиме ожидания может потреблять электроэнергию непрерывно, если подключена к сети. Производители постоянно улучшают энергоэффективность приборов, однако счета за электричество все равно могут увеличиться.
Какая электроника наиболее энергозатратна в вашем доме, рассказало издание Good Housekeeping. По словам эксперта бытовой энергетики и основатель Loop Energy Saver Крис Сондерс, энергия в режиме ожидания – это электроэнергия, потребляемая приборами, когда они выключены или в режиме покоя.
"Почти любой продукт с внешним источником питания, пультом дистанционного управления, дисплеем или батареей будет потреблять определенное количество энергии непрерывно, если не выключится или не будет выключен от сети", - подчеркнул специалист.
По данным Energy Trust, вы можете сэкономить около 35 фунтов стерлингов (около 1300 грн) в год, если не будете оставлять приборы в режиме ожидания, а будете выключать их из сети. В особенности это актуально для 5 электроприборов.Телевизоры
Когда вы отдыхаете на диване, конечно же удобнее выключить телевизор с помощью пульта дистанционного управления, чем подняться и выключить его из розетки. Хотя производители пытаются повышать энергоэффективность, но однако вы сможете уменьшить счета, если будете полностью выключать его.
Это особенно ощутимо, если у вас дома не слишком новая модель телевизора. Как отмечает Крис, именно этот прибор потребляет больше энергии в режиме ожидания. К тому же если в доме несколько телевизоров – это сразу сказывается на счетах за электроэнергию.
Хуже чем оставлять этот электроприбор в режиме ожидания, оставлять его включенным, но не смотреть его. Это настоящая проблема в Великобритании. По данным Uswitch, целых 42% домохозяйств в этой стране оставляют включенным телевизор для своих домашних питомцев. И эти приборы остаются работать до 4,6 часов в неделю.Компьютеры
Телевизорам не уступают в потреблении электроэнергии домашние компьютеры. Вы будете удивлены, но в режиме ожидания эти приборы могут обойтись в 20 фунтов стерлингов (около 720 грн) в год.
Как отмечает эксперт, если вы не пользуетесь компьютером долгое время, то не следует считать, что заставка может сэкономить электроэнергию. По его словам, чтобы минимизировать электропотребление, необходимо переключить устройство в спящий режим, а еще лучше – выключить его.
К тому же это поможет увеличить срок службы компьютера, напрямую зависящий от времени использования этого прибора.Телефон, планшеты и ноутбуки
Если у вас нет стационарного ПК, скорее всего, в вашем доме имеется ноутбук или планшет. Еще больше людей владеют смартфонами, которые давно стали неотъемлемой частью современной жизни. Пользователи часто сознательно оставляют ноутбуки, планшеты и телефоны подключенными к сети, даже если они полностью заряжены. В таком случае люди просто напрасно тратят энергию, заявил Крис.
ТВ-тюнеры и телевизионные приставки потребляют достаточно большое количество электроэнергии, но их можно легко отключить. Если не забывать этого делать, то потом можно будет увидеть разницу в платежках. Некоторые устройства могут обходиться примерно в 19 фунтов стерлингов (около 680 грн) в год. Именно поэтому важно выключать эти устройства из розетки вместе с телевизором.Игровые приставки
Достаточно большое количество электроэнергии потребляют игровые консоли. Вы можете думать, что не очень часто пользуетесь приставкой, но ею могут играться ваши дети, это важно помнить, если вы планируете оптимизировать энергозатраты.
К тому же даже в режиме ожидания эти устройства потянут на 30 фунтов стерлингов (около 1300 грн) в год. Поэтому необходимо поощрять детей сразу выключать их, когда они заканчивают играть.
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на электроэнергию в Украине будут ежегодно расти на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Первое такое повышение произойдет уже после окончания нынешнего отопительного сезона.