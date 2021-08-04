Тарифы в Украине взлетят уже к отопительному сезону: кто и сколько заплатит

В Украине, несмотря на рекордные цены на газ на европейском рынке, активно заполняются газовые хранилища. Процесс идет активнее, чем в прошлые годы, говорят в "Нафтогазе". При этом уже с начала отопительного сезона тарифы начнут резко расти.

О том, чего ждать украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость газа в отопительном сезоне влияет на две категории потребителей. Первые – те, кто отапливает дома или квартиры непосредственно газом. У них, преимущественно, ситуация довольно понятная. Еще в мае газопоставляющие компании перевели своих потребителей по умолчанию на годовой тариф. В зависимости от компании цена варьируется от 7,88 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр. И она будет неизменной.

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Но среди людей, которые топят газом, есть и небольшая доля тех, кто менял поставщика или тарифный план прошлой осенью, чтобы сэкономить. У них, преимущественно, пока тарифы ниже. Но вот когда их годовые контракты закончатся, предложат ли им газ по той же цене, что и остальным, или же он будет уже дороже – пока под вопросом. Как утверждает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, в этой ситуации нет универсально решения, и все зависит от поставщика.

Но больше всего рост цен на голубое топливо коснется той категории граждан, кто пользуется централизованным отоплением и горячей водой. Здесь ценообразование будет формироваться на местах. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70% в зависимости от региона, города или территориальной общины.

"Тарифы будут зависеть от того, насколько хорошо налажена работа. – говорит Рябцев. – Насколько согласована структура цены с местными органами власти. Является ли теплокоммунэнерго коммунальным, государственным или частным предприятием".

Основная причина подорожания тепла и воды ­– с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. Но еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле. Такая цена возникла из-за квотирования объемов газа, утверждают в Ассоциации.

"Корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения – практически невозможна, и в случае недобора – эти объемы на следующие периоды не переносятся. – говорит вице-президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло. – А за сверхнормативные объемы использованного газа в течение отопительного сезона придется заплатить минимум на 50% больше, ведь стоимость такого газа значительно выше и имеет постоянную тенденцию меняться ежемесячно, причем в сторону увеличения".

Вторая проблема для тепловиков: теперь за газ они рассчитываются с "Нафтогазом" наперед, авансом, а вот платежи население принимает после использования услуги. Возникает разница, которую покрывать приходится со своих ресурсов, которых, по словам тепловиков, практически нет.

Зимой прошлого года, когда цены на газ для населения начали выходить из-под контроля, а ситуация грозила массовыми протестами, вмешался Кабинет министров, и зафиксировал цену для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

Если же сейчас гражданам будут приходить космические платежки за отопление, правительство вмешиваться, вероятно, уже не будет. Ценообразование передали в компетенцию местных властей, но ресурсов, чтобы решать проблему, им не дали, говорит Рябцев:

"Теплоэнерго не подчиняются Кабинету министров. На основании чего они могут урезать тарифы? Теперь Кабмин скажет людям: "не выбрали на местных выборах нужных людей, теперь это они, местная власть, вам "тарифный геноцид" устраивает, а мы тут не причем".

Чтобы цены на отопление можно было снизить, теплокоммунэнерго просят Кабмин позволить им закупать украинский газ собственной добычи, по цене не более 4 000 грн за тысячу кубов.

"Это позволит вдвое уменьшить стоимость тепловой энергии и обеспечить 100% оплату ТКЭ за потребленный природный газ. ТКЭ должны заключить прямые договора на поставку природного газа с "Укргаздобычей" без посредничества НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий", – утверждает Дунайло.

Кроме этого тепловики требуют реструктуризации задолженностей, поставок газа без предоплаты, возможности корректировки тарифа при изменении цены на энергоносители, а также запрета на отключения от энергопоставок в отопительный сезон.

Без вмешательства государства во взаимоотношения между "Нафтогазом" и тепловиками, судя по всему, главной проблемой может стать далеко не рост тарифов. Ведь чем больше растут тарифы, тем больше накапливаются долги населения перед тепловиками.

А чем меньше население платит, тем меньше возможностей у тепловиков рассчитываться с "Нафтогазом". А из-за этого тепловики могут лишиться поставок энергоносителей. Соответственно, целые города могут остаться этой зимой не только с высокими тарифами, но и без отопления.