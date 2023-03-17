Тарифы на воду для украинцев в 2023 году вырастут два раза: в НКРЭКУ объяснили причины

Повышение тарифов на холодную воду в Украине будет разным в разных регионах. Сумма зависит от "местных особенностей производства", однако в среднем на первом этапе повышение в апреле платежки вырастут на 10%. В июле проведут второе повышение, которое также составит в среднем еще на 10%.

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Об этом заявили в профильной нацкомиссии (НКРЭКУ). Именно она разработала решение о повышении тарифов и вскоре примет на своем заседании. В НКРЭКУ отметили, что конечный тариф зависит от таких основных факторов:

источник водоснабжения, его удаленности от потребителей;

качество воды в источнике водоснабжения;

технология очистки;

объем реализации услуг;

состояние основных фондов

разветвленность коммуникаций.

"Наивысший уровень тарифов у тех лицензиатов, которые имеют невысокие объемы реализации услуг, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов (например, КП "Павлоградское ВУВКХ", КП "Новомосковск водоканал", АО "Украинская железная дорога")", – отметили в НКРЭКУ.

Кроме того, в стоимость воды для потребителей зависит от тарифов на другие услуги. Особенно велика доля электроэнергии:

26% – в тарифе на централизованное водоснабжение;

29% – в тарифе на централизованный водоотвод.

"То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.п., то возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг", – объяснили в нацкомиссии.

Там добавили, что частота пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод зависит от частоты изменения составляющих себестоимости этих услуг. "Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год", – считают в НКРЭКУ.

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали уже больше года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот раз повысить тарифы на воду планируют в крупных городах (в небольших населенных пунктах это уже сделала местная власть, а остальным нужно согласие НКРЭКУ). К примеру тариф на воду в Киеве в рамках первого этапа (вероятно, с апреля) должны повысить с 16,1 до 18,2 грн за куб (без учета водоотвода). С июля тариф должен составить 22 грн за куб. Всего в 2023-м полная стоимость кубометра воды (уже с учетом водоотвода) должна увеличиться с 30,38 до 40,4 грн за куб.

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