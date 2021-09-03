Тарифы на тепло и горячую воду в Украине взлетят: сколько и почему заплатим

В Украине тарифы на отопление и горячую воду уже в октябре могут вырасти на 15-80%. Цены зависит от предприятия и могут быть разными даже в пределах одного города. Несмотря на попытки сдержать подорожание, избежать роста тарифов не удастся.

О том, сколько будет стоит тепло и горячая вода в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 20 мая цены на газ для поставщиков тепла и горячей воды выросли: Кабмин больше не обязывает "Нафтогаз" продавать им голубое топливо по сниженным тарифам. При этом в расходах на генерацию и тепла и горячей воды стоимость газа занимает до 80%. Новые цены уже рассчитали.

К примеру, в Киеве собираются повысить тарифы на 30-40%, заявили в КГГА. К примеру, сейчас Гкал стоит 1654,4 грн, а согласно новым оценкам может подорожать до 2151-2433 грн. В среднем украинцы на отопление однокомнатной квартиры тратят 1,5 Гкал, по действующим ценам это 2,48 тыс. грн, а по новым – до 3,64 тыс. грн. В некоторых городах рост может быть в несколько раз больше, добавляет глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

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"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%", – пояснил Попенко. К примеру, в Киеве цены на тепло и горячую воду рассчитаны исходя из цен на газ еще за 2019 год. С того момента газ подорожал на 79% для предприятий.

Цены будут отличаться, зависимо от города. Это связано с разной структурой расходов, с количеством потребителей, с протяжностью инфраструктуры, с техническим состоянием оборудования и т.д.

"Цены на горячую воду и тепло напрямую зависят от цен на газ. Цены на газ выросли, значит и эти тарифы также вырастут. Другого выхода нет. Вопрос только, на сколько? Сейчас ожидаемый диапазон от 30% до 70%. Может, цены каким-то образом и сдержат, но для этого нужно сильно уж постараться", – поясняет глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко.

Наиболее ощутимое подорожание может быть в небольших городах. Дело в том, что чем меньше клиентов и чем меньше тепла используется, тем выше тариф. И наоборот. В маленьких городах цены могут взлететь почти на 80%.

Узнать, какой тариф установят в вашем городе, можно на сайте своего поставщика тепла и горячей воды. Они по закону должны заранее сообщать о намерении пересмотреть цены, публиковать расчеты и плановые тарифы.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник считает, что рост тарифов попытаются удержать. По его словам, в высоких ценах не заинтересовано ни население, ни представители власти. Слишком дорогая коммуналка грозит социальным недовольством и протестами. Потому, все работают над тем, чтобы повышение не было радикальным.

"На сегодня еще нельзя сказать окончательно, каким образом будет решен вопрос тарифов. – говорит Гарник. – Сейчас они публикуются, обсуждаются, и только потом утверждаются органом самоуправления. Мы видим, что где-то уже планируется рост тарифов. Возможно, не такой большой, как говорили ранее. Многое еще будет зависеть от взаимопонимания между местным самоуправлением, органами центральной власти и "Нафтогазом".

По мнению Гарника, в этой ситуации также сыграет роль законопроект "О преодолении кризисных явлений на рынке природного газа", который на днях подписал президент Владимир Зеленский. Он предусматривает возможность регулирования проблем с долгами теплокоммунэнерго. Тарифы будут зависеть, в том числе, от того, каким образом реализуют этот механизм.