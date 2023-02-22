Тарифы на газ в Украине: стоит ли ждать перерасчета после отопительного сезона и к чему готовиться

В Украине рыночная цена на газ все еще в несколько раз выше тарифа для населения. За год полномасштабной войны "Нафтогаз" получил настоящую монополию на рынке: он поставляет голубое топливо практически всем бытовым потребителям, хотя еще несколько лет назад имел долю в 10%.

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О том, чего ждать от украинского рынка газа и будут ли повышать тарифы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Будут ли повышать тарифы на газ в конце отопительного сезона?

Пересмотр цен на голубое топливо был бы незаконным. В Украине действует мораторий, который гарантирует: цены не будут меняться как минимум в течение шести месяцев после окончания военного положения. То есть даже если война закончится завтра и военное положение отменят, цены на газ смогут пересмотреть только начиная с осени.

Поэтому сроки пересмотра цен на газ зависят от того, когда закончится война. Более того, и после этого для пересмотра цен нужно будет принять в первую очередь политическое решение. Сложная экономическая ситуация сохранится, а повышение тарифов будет крайне спорным решением. Сейчас из бюджета тратят около 180 млрд в год на компенсацию низких тарифов.

Что будет с ценами на газ к моменту, когда закончится война и истечет срок действия моратория, спрогнозировать невозможно. Возможно, ситуация будет зависеть не только от котировок на голубое топливо в Европе, а исключительно от объемов внутренней добычи.

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик Павел Присяжнюк, Украина после войны получит реальный шанс выйти на полное самообеспечение газом. То есть его больше не придется покупать за границей. Причин для этого несколько. Главные: снижение объемов потребления и населением (беженцы, военные действия), и промышленностью (ряд предприятий разрушено российскими ракетными ударами).

Согласно предварительным оценкам Минэнерго, в 2022-м объемы добычи газа составили 18,5 млрд кубометров (из-за войны сокращение составило 6%). Потенциально можно добывать значительно больше. Еще в 2015-м приняли план увеличения добычи голубого топлива, который должен был уже в 2020-му вывести объемы добычи до 20 млрд кубометров в год. План провалился.

А вот объемы потребления составляют около 20 млрд кубометров. Даже только за счет энергоэффективности (утепления домов, замены газовых котлов и т.д.) можно добиться ситуации, когда внутренней добычи будет полностью хватать на удовлетворение собственных потребностей.

Например, как рассчитал экс-глава "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон, если заменить все газовые котлы и колонки в домах украинцев на новые (которые потребляют значительно меньше газа), можно сэкономить до 2 млрд кубометров газа в год и полностью отказаться от импорта голубого топлива.

"Нафтогаз" получил монополию: вернуться к рынку будет крайне сложно

В мае 2022-го "Нафтогаз" получил более 8 млн новых клиентов. Фактически у "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа забрали всех потребителей и передали их госкомпании. Следующий шаг – в государственное управление передадут и компании, которые занимаются распределением голубого топлива (так называемые облгазы, которым платим за доставку голубого топлива).

Рыночная цена на газ согласно данным УЭБ, составляет 19,3 грн за куб, при этом "Нафтогаз" продает населению по 7,96 грн за куб. Только у госкомпании есть достаточный ресурс, чтобы обеспечить все население необходимым количеством голубого топлива, при необходимости импортировать голубое топливо еще и покрывать разницу в ценах.

Правда, покрытие этой разницы происходит не за счет собственных средств "Нафтогаза" или возможной прибыли от добычи и поставок голубого топлива. Из бюджета на эти цели выделяют сотни миллиардов гривен.

Несколько собеседников OBOZREVATEL в Кабмине подтвердили: сейчас вопрос пересмотра цен на газ не рассматривается и возможные сценарии также не просчитываются. "Нафтогаз" должен обеспечить стабильные поставки. Никто кроме "Нафтогаза" в таких условиях работать не может и не будет. Конечно, когда война закончится, когда европейский рынок стабилизируется, однозначно, нас вернут к вопросу рыночных цен на газ. Но это не перспектива этого года", – отметил один из сотрудников Минэнерго, который не имеет право официально давать комментарии.

В целом же, у Украины есть хорошие перспективы после победы в войне полностью избавиться от импорта газа. И это может навсегда закрыть вопрос необходимости повышать цены вместе с ростом стоимости импортного голубого топлива.