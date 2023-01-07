Украинцам уже пересчитали плату за доставку газа, на очереди – тариф на воду: сколько будем платить

В Украине с 1 января пересчитали абонплату на газ, при этом решение повысить тариф на воду отложили. Причина: члены профильной комиссии "запутались" в документах. При этом намерении пересмотреть стоимость коммунальной услуги сохранилось. О том, какие коммунальные тарифы и почему изменились, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Абонплату на газ пересчитали: кого и как коснется новшество

Украинцы круглый год платят фиксированную сумму за доставку газа (т.н. абонплата). Эта сумма зависит от двух показателей: тарифа той компании, которая занимается распределением газа, а также количества газа, который вы использовали с октябрь 2021-го по октябрь 2022-го.

С 1 января всем потребителям придут обновленные суммы в платежках. Для одних доставка подорожает, другие же будут платить меньше. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL житель Киевской области Александр, с нового года размер платы за доставку голубого топлива вырос для него в два раза: с 46,79 до 108,1 грн.

"В декабре платил абонплату в 46,7 грн. А в январе пришла уже платежка в 108,1 грн. В два раза подорожала доставка для меня. У меня газовый котел, но я в многоквартирном доме живу. Прошлой зимой все соседи были на месте, отапливали квартиры и у меня теплее было. А в этом году соседи разъехались, в соседних квартирах холодно и мне теперь приходится сильнее топить", – рассказывает Александр.

Как посчитать плату за доставку? Газовая компания для расчета платы за доставку считает, сколько кубометров вы использовали с октября позапрошлого года по октябрь прошлого года. Полученную сумму делят на 12 и умножают на тариф. К примеру, в Киевской области действует тариф в 1,788 за кубометр. Если с октября 2020-го по октябрь 2021-го вы использовали 500 кубометров, то ежемесячно вам приходилось платить за 41,6 кубометра. Это 74,5 грн в месяц.

Если, допустим, в прошлом отопительном сезоне вы начали больше использовать газ и вместо 500 кубометров использовали 700, ежемесячно нужно будет платить за 58,3 кубометра, а ежемесячная плата составит уже 104 грн.

За что вообще нужно платить? В Украине в результате реформа рынка газа разделили функции продажи и доставки газа. Благодаря этому потребитель может выбирать, у кого покупать газ (любой продавец имеет доступ к инфраструктуре). Однако содержание газовой сети, обслуживание, ремонты, расчет объемов потребления – за все это нужно платить. Украинцы платили за это и раньше, но тогда продавец и доставлял газ, выбора, у кого покупать голубое топливо, не было, а сама доставка входила в общий тариф.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Вскоре могут пересчитать тарифы на воду: решение отложили

В конце 2022-го Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы на воду. Но вскоре глава комиссии Константин Ущаповский решение отменил. Причина – оказалось, что из-за большого количества правок, воздушной тревоги и путаницы не все члены НКРЭКУ поняли, за что они проголосовали.

"Выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, начала воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты", – заявил он.

Однако, от идеи повышать стоимость воды никто не отказывался. Комиссия должна повторно рассмотреть проект и на этот раз более внимательно отнестись к изучению документов. Напомним, что в отмененной редакции предусматривалось два этапа повышения цен на воду. Второй должен был состояться в июле текущего года.

Причины: снизились объемы потребления, увеличились затраты на электрическую энергию, а именно (на примере Винницы):

на 13,05% выросли расходы на централизованное водоснабжение;

на 12,77% – на централизованный водоотвод.

Увеличение произошло за счет роста стоимости электрической энергии, передаваемой на 1 классе напряжения, на 16,56% и электрической энергии, передаваемой на 2 классе напряжения, на 16,46%.Кроме того, увеличились расходы и на оплату труда (на 28,7-19,32%).

Хорошая новость: тариф на газ, электроэнергию и отопления не будут пересматривать как минимум до конца отопительного сезона, а в лучшем случае – до окончания военного положения.