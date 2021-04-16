Тарифы на газ в Украине взлетят: как платить меньше

В Украине стоимость кубометра газа уже с мая может увеличится на 1-3 грн. Чтобы платить меньше, потребители должны искать выгодные предложения среди поставщиков. В случае, если клиенты не будут менять поставщиков, конкуренции на рынке не будет и тарифы могут быть на высоком уровне у всех компаний.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как пояснила координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, кубометр может стоить около 8-10 грн. И это значительно выше, чем 6,99 грн за куб (апрельский тариф у большинства поставщиков).

"НКРЭКУ учла некоторые замечания. Решение, которое приняли, было лучше, чем предыдущий проект. Этот проект позволяет поставщикам уменьшить цену. Если по результатам летних закупок цена снизится, будет возможность пересмотреть тариф. Никто не знает, как себя поведет рынок, исходя из прогнозов, мы предполагаем, что лучше было бы после летнего сезона вводить годовой тариф. Сложно надеяться, что в марте будет лучше цена, чем в июле", – поясняет она.

Эксперт отметила: зависимо от того, как поведут себя украинцы, будет формироваться и тариф. Если со снижением цен клиенты будут активно переходить от того поставщика с невыгодным тарифом к другому с относительно низкой ценой, это позволит создать конкурентные условия. В ситуации, когда украинцы не меняют поставщика и по умолчанию платят по тому тарифу, который указывают в их платежках, стимула снижать цену не будет.

"Каждая компания предложит клиентам собственную цену на газ в рамках годового тарифного плана – рыночная ценовая конкуренция продолжается. Новый тарифный план от ГК "Нафтогаз України" будет называться "Фиксированный". И даже в условиях фиксации цены на 12 месяцев компания как лидер на рынке готова побороться за звание поставщика с более выгодными ценами на газ", – заявили в "Нафогазе".

В сложившейся ситуации главный фактор – как поведут себя украинцы. Если, как и в прошлом году, менять поставщика будут неохотно, то с ценой в 10 грн за куб можно остаться на следующие 12 месяцев. В результате летом за голубое топливо придется переплачивать чуть ли не в два раза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.