Тарифы на газ в Украине взлетят: как и когда

В Украине уже в июне стоимость кубометра газа может взлететь с 8 до около 12 грн за кубометр. Стоит при этом отметить, что речь идет о месячных тарифах. Те, кто уже подписал годовой тариф, изменений на себе не почувствуют.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Для многих компаний ныне базовым есть годовой пакет, но имеются компании, которые ориентируются на месячный, и такой пакет у них выгоднее, чем годовой. Тариф очень зависит от стратегий и от того, где и как компании покупают газ. Но за счет того, что поставщиков на рынке много, как только появится возможность снижать цену – это будут делать. Пока же я таких оснований не вижу", – пояснила координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Цена на газ для населения может несколько упасть при вмешательстве государства, но без госрегулирования. По словам Татьяны Бойко, правительство своим решением может обязать "Укргаздобычу" или НАК "Нафтогаз" выходить на рынок с более выгодными предложениями для оптовиков.

"Как только будет возможность купить дешевле украинский газ или упадут цены на европейских рынках, думаю, большинство поставщиков тоже снизят цены. Но произойдет ли это в ближайшей перспективе? В этом месяце – нет. Может, в следующем или через месяц. Рынок не прогнозированный. Но как только "Нафтогаз" снизит цену, мы сможем увидеть тарифы на уровне 7-8 грн".

Как ранее писал OBOZREVATEL: