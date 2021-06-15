Тарифы на газ украинцам пересчитают: как и когда изменят цены в июле

Месячные тарифы на газ в Украине пересчитают с 1 июля. С учетом снижения цены на европейском хабе стоимость кубометра может снизиться на 1 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас минимальная цена на голубое топливо составляет около 8 грн и достигает 13,5 грн. На бирже газ стоит около 7 грн.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко поясняет: "сейчас я не вижу оснований, чтобы значительно снижались цены. Да, будет более низкий тариф, но сделают его временно, может на месяц. Насколько я знаю, в Минэнерго рассматривают несколько вариантов".

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Стоит отметить, что украинцы еще с прошлого года самостоятельно выбирают, у кого покупать голубое топливо. Цены отличаются зависимо от поставщика и тарифного плана (месячный, годовой).

Большинство украинцев покупают газ у поставщиков, которых связывают с Дмитрием Фирташем (облгазсбыты). Доля "Нафтогаза" на розничном рынке практически в семь раз меньше. К слову, в то время как для украинцев месячный тариф на газ может снизиться, для поставщиков тепла тариф будет расти.

В результате, как уже писал OBOZREVATEL, теплокоммунэнерго анонсировали подорожания Гкал примерно на 40%. Кроме того, придется делать предоплату за голубое топливо.