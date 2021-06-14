Тарифы на газ для украинцев пересчитают через несколько недель: сколько придется платить

В Украине с 1 июля пересчитают месячные тарифы на газ. Традиционно в середине лета цены на европейских биржах снижаются, в результате есть основания предполагать, что меньше будут платить и украинские семьи.

Так, стоимость кубометра газа в июне колеблется от 8 до 13,5 грн. При этом, согласно данным Украинской энергетической биржи, в июле средневзвешенная цена с НДС составляет уже около 7,1 грн за куб. Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко предполагает: тарифы в июле действительно снизятся, но незначительно.

"Сейчас я не вижу оснований, чтобы значительно снижались цены. Да, будет более низкий тариф, но сделают его временно, может на месяц. Насколько я знаю, в Минэнерго рассматривают несколько вариантов. Витренко, еще когда был министром, разрабатывал вариант снижения тарифа на 1 грн за куб. Сейчас уже Минэнерго говорит, что нужно ровняться на европейские цены. Но все будет зависеть от Минфина, на что они готовы пойти", – говорит Попенко.

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Отметим, те украинцы, которые подписали годовые тарифы на газ, изменения в цене не почувствуют. При этом при желании можно перейти от месячного на годовой тариф и наоборот.

Голубое топливо традиционно дешевеет летом, когда отопительный сезон уже закончился, а газовые хранилища заполнены. Подорожания наступает осенью, с приближением холодов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минэнерго считают, что российский "Газпром" искусственно завышает цены на газ в Европе. Они поставляют на рынок меньше голубого топлива, чем необходимо для заполнения газовых хранилищ.