В Украине с 1 декабря семь поставщиков газа снизили свои годовые тарифы на голубое топливо. В результате минимальная стоимость кубометра составляет 7,799 грн.

Это следует из данных мониторинга Газправда. Минимальную цену предложила компания Энерджи Трейд Групп. На втором месте с ценой 7,8 грн за куб (всего на 0,001 грн больше) – Neogas. На третьем месте – Эвода Трейд КП Луцкводоканал – 7,88 грн.

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"Нафтогаз" традиционно продает кубометр за 7,96 грн. Самая высокая цена (13,5 грн) у Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаний. Стоит учитывать, что:

С мая 2021-го по май 2022-го всех украинцев автоматически перевели на годовые цены на голубое топливо. Это означает, что стоимость кубометра в течение всего этого периода меняться не будут. Это позволяет нивилировать коллебания европейского рынка газа.

НАК "Нафтогаз" заключает с поставщиками голубого топлива тконтракты и продает им газ по сниженным ценам для того, чтобы они могли продавать его конечному потребителю по цене до 8 грн за куб. Компаниям таким образом фактически ограничили наценку.

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