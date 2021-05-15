Тарифы на электроэнергию в Украине взлетят: названа дата

В Украине с 1 июля внедрят новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО). Предположительно, стоимость тока увеличится с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт ч, зависимо от объемов потребления.

Об этом сообщает издание Главком.Повышение коснется не всех. Чем выше потребления, тем больше придется платить. Вероятно, рост цен коснется только тех, кто использует от 300 кВт час тока в месяц. За каждый следующий кВт ч им придется платить по новой цене. С другой стороны, сейчас рассматривают возможность вернуть льготные тарифы для тех, кто тратит до 100 кВт час в месяц.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт час, а потом от 500 кВт час. Такие цены (2,5 грн за кВт час) планируют установить 1 июля", – рассказывает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт час – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт час – 2,5 грн, и выше 1000 кВт час – больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока.

Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы. только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.

Сейчас цена должна составлять:

2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;

3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.

То есть в каждом регионе есть своя себестоимость. Но расходы делят (и будут делить) на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, зависимо от их места жительства. Как рассказывают собеседники OBOZREVATEL в правительстве, сейчас стоимость кВт*час электроэнергии должна быть в среднем на уровне 3 грн.

К росту цен также подталкивают следующие решения:

тариф на передачу для "Укрэнерго" увеличили до 35 коп. за кВт*час (на 21%);

средневзвешенный тариф на распределение увеличился на 31% (до 1,06 грн);

средневзвешенный тариф на поставку составляет около 10 коп. за кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.