Тарифы на электроэнергию в Украине снова пересмотрят: реальная цена уже в три раза выше

В Украине тариф на электроэнергию для населения могут пересмотреть в апреле 2022-го, когда закончится действие постановление, которое регулирует цену (ПСО). Уже сейчас украинцы должны платить не 1,44, а 4,5-4,85 грн за каждый кВт*час (реальная стоимость тока) и в 2022-м цены снижаться не будут.

Как рассказал OBOZREVATEL директор ООО "Волыньэлектросбыт" (Группа Tolk) Дмитрий Иванов, прогнозировать реальную стоимость электроэнергии в 2022 году в ситуации, когда весь мир входит в энергетический кризис, – сложно. Учитывая пандемию и ситуацию в экономике , можно быть уверенным, что дешевле не будет.

"Действующий формат ПСО теоретически выглядит неплохо – НАЭК "Энергоатом" (имея значительно более низкую себестоимость энергии, чем другая генерация) за счет высокой маржи от продажи на свободном рынке должен компенсировать разницу между тарифом населения и реальной стоимостью энергии. Практически – это то же самое перекрестное субсидирование, которое было раньше, только "упаковка изменилась и писанины прибавилось", – говорит эксперт.

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Существующий формат и механизм ПСО в условиях нестабильности правил игры на рынке и постоянно растущей цены на всех его сегментах, неизбежно приведет к образованию кассовых разрывов у поставщиков универсальной услуги и в "Энергоатома", добавляет эксперт. Что, в свою очередь, приведет к несостоятельности всех участников ПСО выполнять эти специальные обязанности.

"Это – пессимистический сценарий действующего формата ПСО, и он нуждается в немедленных корректив и совершенствования. Дефицит генерации и уровень запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ только углубляет негатив ситуации", – пояснил Иванов.

Эпидемиологические ограничения приведут к спаду деловой активности и снижение уровня оплаты населением на 5-10%, предполагает эксперт. "Ежемесячно рост дебиторки вынимает из оборотных средств те же 5-10%, углубляя кассовый разрыв и создавая безнадежную задолженность по контингенту умерших, тех, продавших квартиры/дома, уехали неизвестно куда и т.д. Что делать с этой "безнадийкою"?, – задается вопросом директор предприятия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.