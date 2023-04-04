Тарифы на электроэнергию в апреле: сколько заплатят украинцы за каждый киловатт-час

Тариф на электроэнергию в Украине не вырастет в апреле 2023 года – действующие расценки сохранятся как минимум до 1 мая. До этой даты украинцы будут платить по 1,44 грн за кВт*ч при использовании до 250 кВт*ч в месяц. А если превысить этот лимит, то за каждый киловатт-час придется заплатить уже 1,68 грн.

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Тем не менее расценки на электричество могут измениться уже в ближайшие месяцы, говорится в материале OBOZREVATEL. Собеседник издания в Кабмине рассказал: пока что на этот счет нет никакой конкретики, но "есть понимание", что тариф нужно повышать.

Дело в том, что энергетическая инфраструктура пострадала от многочисленных атак РФ и оборудование необходимо ремонтировать. Для этого нужны большие вложения.

Правительство продлило мораторий на повышение тарифа на свет до 1 мая. Но, вероятно, уже в мае министрам придется вернуться к вопросу пересмотра. Озвучить новые планы могут в апреле.

По словам экспертов, теоретически в 2023 году цены на ток для украинцев могут подняться вдвое. То есть если сейчас потребитель использует 250 кВт*ч за месяц, ему нужно заплатить 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). В случае двукратного повышения тарифа заплатить придется уже 720 грн за 250 кВт*ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в апреле заплатят за газ по разным тарифам. Абсолютное большинство семей (98%) платят за газ "Нафтогазу" – для них действует тариф 7,96 грн за куб. Однако часть украинцев покупают голубое топливо у частных поставщиков, и разница между их предложениями составляет до 28%.

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