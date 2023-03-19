Тарифи на коммуналку в Украине увеличат: за что придется платить больше уже с апреля 

Стоимость воды в Украине дважды повысят в связи с ростом стоимости составляющих тарифа. В результате в среднем семья ежемесячно будет платить на 60 грн больше. А в рамках первого этапа повышения уже в апреле цена увеличится на 12,3%.

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Как и почему повысят тариф

Как говорится в разъяснении НКРЭКУ, в среднем расходы семьи из 2-3 человек вырастут на 60 грн. "Уровень тарифов на предприятиях водоснабжения и водоотведения зависит от местных особенностей производства и предоставления этих услуг", – отмечают в компании.

Так, цены зависят от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, примененной технологии очистки, объема реализации услуг, состояния основных фондов, разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", – говорится в разъяснении.

Причин для такого роста несколько. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. При этом расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт⋅ч). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Что еще может подорожать

В Украине тариф на электроэнергию могут увеличить примерно в два раза: с 1,44 грн за кВт*час (при потреблении до 250 кВт*час в месяц) до 2,5 грн за кВт*час. Такой шаг необходим для проведения ремонтных работ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, восстановление энергосистемы будет стоить миллиарды, без повышения тарифов этих денег не найти. В марте заканчивается срок действия постановления Кабмина, которым установлен действующий тариф на электроэнергию.

Официально в Кабмине отказываются анонсировать возможный пересчет тарифов, но признаются, что рассматривают разные сценарии. По информации OBOZREVATEL, может идти речь о росте цен на ток примерно до 2,5 грн/кВт*ч (сейчас при потреблении до 250 кВт*ч в месяц нужно платить по 1,44 грн, а при потреблении от 250 кВт*ч в месяц – 1,8 грн/кВт*ч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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