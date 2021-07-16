Тариф на газ в Украине мог взлететь до 15 грн за кубометр: Шмыгаль заявил о рекордных ценах в Европе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тариф на газ в Украине мог взлететь до 15 грн за кубометр. Рост стоимости должен был произойти из-за скачка цен на голубое топливо в Европе.

"По данным оператора ГТС цена на газ выросла на максимум за 13 лет – 450 долларов за тысячу кубометров. А это значит, что украинцы должны были платить по 13-15 грн за кубометр, но этого нет", – сообщил Шмыгаль во время часа вопросов к правительства в Верховной Раде. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

По его словам, Кабмин еще в мае запустил годовой продукт на газовом рынке. В результате потребители "Нафтогаза" платят 7,96 грн за кубометр.

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Премьер-министр добавил, что полномочия по горячей воде и отоплению правительство передало местной власти.

"По подготовке к отопительному сезону: объем в хранилищах уже превысил 16 млрд кубометров, это больше, чем было в 2019-м. Идет работа по обеспечению страны углем. Ближе к осени министерство будет еженедельно отчитываться о ситуации", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, что одна из причин, по которой растут цены на газ: "Газпром" ограничивает поставки газа в ЕС. Украина предлагает использовать дополнительные возможности газотранспортной системы, чтобы полностью компенсировать запрос на голубое топливо. Однако Россия сдерживает продажи. Это может быть связано с двумя факторами:

РФ таким образом доказывает необходимость запуска дополнительного канала поставок – "Северного потока-2";

из-за ограничения предложения искусственно завышаются цены, это позволяет зарабатывать больше, продавая меньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг.

Также министр энергетики Украины заявил, что в Украине также пересмотрят тариф на электроэнергию. Подорожание может коснуться тех, кто потребляет больше 100 кВт*час в месяц.