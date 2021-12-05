Тариф на доставку газа захотели поднять: сколько придется платить украинцам

Елена Бережнюк
Коммуналка
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Распределение газа может подорожать

До конца текущего года в Украине должны утвердить новые тарифы на распределение газа. Решение приняла НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг). Финальный размер платежки за транспортировку газа зависит от двух факторов: тарифов для облгаза и объема топлива, которое потребляет клиент.

Согласно проектам расчетов цен на 2022 год, которые в октябре опубликовали операторы газораспределительных систем (ГРС), стоимость транспортировки голубого топлива может вырасти в 2-4 раза в зависимости от региона.

Сколько будем платить на самом деле, читайте в материале OBOZREVATEL.

На сколько хотят повысить стоимость распределения?

Стоимость распределения газа рассчитывают по формуле, утвержденной НКРЭКУ. В числителе у нее расходы, связанные с распределением, а в знаменателе – запланированный объем распределения. Сначала облгазы делают предварительные расчеты стоимости транспортировки на следующий год. А после обсуждения тарифы передают в НКРЭКУ, чтобы комиссия проверила их обоснованность и утвердила.

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На 2022 год в среднем облгазы хотят поднять тарифы на распределение газа с 1,44 до 4,14 грн/куб. 16 операторов ГРС хотят поднять тариф на 100%, а еще 15 операторов – на 200%. Больше всего тарифы, согласно расчетам, могут вырасти у:

  • "Уманьгаза" – на 400% (до 8,91 грн/куб);

  • "Луганскгаза" – на 443% (до 8,41 грн/куб);

  • "Одессагаза" – на 438% (до 4,52 грн/куб);

  • "Харьковгаза" – на 300% (до 5,37 грн/куб).

Утвердить новые тарифы на распределение газа могут до конца текущего года
Почему хотят повысить тарифы?

Одна из главных причин для повышения стоимости распределения – рост цен на голубое топливо. Дело в том, что для транспортировки газа расходуется сам газ (так называемый, технический). И хотя облгазы поставляют голубое топливо для потребностей населения, технический газ, который они используют для транспортировки, идет, фактически, на их собственные потребности. А бизнес его должен покупать по рыночным ценам. Потому операторы ГРС и заложили в стоимость транспортировки цены на уровне примерно 30 000 грн за тыс. куб.м.

Как рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, цена технического газа занимает примерно 40% в структуре расходов на транспортировку. Отсюда и такой серьезный рост тарифов.

"Сегодня государственная компания "Нафтогаз" перекладывает недостатки своей работы на плечи потребителей, фактически минуя облгазы. Операторы лишь взяли формулу, пересчитали, и говорят, что они тут ни причем. Возможно, в таком случает НКРЭКУ стоит пересмотреть эту формулу? Установить ограничения на стоимость газа для технических нужд?" – говорит Попенко.

Газовые тарифы могут пересмотреть.
Какие последствия роста цен на распределение?

Резкий рост цен на распределение отразится на обычных потребителях, особенно на тех, кто использует газ для отопления. Но кроме этого, он существенно ударит по теплокоммуненерго и местным бюджетам, которые взяли на себя ответственность за сохранение тарифов на поставки тепловой энергии и горячей воды. Ведь сейчас тарифы на отопление и горячую воду учитывают услугу распределения, но на более низком уровне, говорит эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник:

"Повышение этих тарифов для поставщиков тепла будет означать дополнительные убытки. Если стоимость отопления и горячей воды удалось сохранить, то возможности компенсации роста цен на распределение у органов местного самоуправления или коммунальных предприятий – нет. Изменение стоимости распределения приведет к необходимости искать некие источники для компенсации роста цены этой составляющей тарифа".

По мнению Гарника, если государство берет на себя обязанность сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на этот отопительный сезон, то должен быть сдержан и рост цен на другие услуги. Ассоциация городов Украины уже обратилась к НКРЭКУ и к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой контролировать этот вопрос.

Что говорят в НКРЭКУ?

Как сообщила OBOZREVATEL член НКРЭКУ Ольга Бабий, "Нафтогаз" уже предложил операторам ГРС покупать газ для своих нужд не по 30 грн/куб, а по 7,8 грн/куб (для сравнения, в прошлом году цена была на уровне 6 грн/куб). Также в сравнении с прошлым газовым годом существенно не поменялись и объемы потребления. Потому, по словам Бабий, оснований для резкого повышения цены нет.

"Поскольку "Нафтогаз" дал операторам ГРС более низкую цену, расчеты значительно изменились. К тому же есть вопросы в объемах распределения. Операторы ГРС их всегда занижают, чтобы иметь тариф выше. Когда мы рассчитываем этот объем, мы проверяем факт и корректируем расчет на фактические данные. Сейчас фактические данные другие, знаменатель другой. Потому, исходя из этих двух факторов, мы не видим оснований для существенного роста тарифов", – говорит член НКРЭКУ.

В НКРЭКУ заявили, что оснований для резкого роста цен нет

В целом, по словам Бабий, тарифы могут или остаться на том же уровне, или же измениться в диапазоне нескольких копеек. Но стремительного роста не будет, уверяет она.

Узнать, какими будут новые тарифы, мы сможем только "под елку", в конце декабря. Обычно их утверждают после 25 числа. А вот платить за распределение по-новому будем аж в феврале 2022-го. И сохранятся утвержденные тарифы до декабря следующего года.

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