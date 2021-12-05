Тариф на доставку газа захотели поднять: сколько придется платить украинцам

До конца текущего года в Украине должны утвердить новые тарифы на распределение газа. Решение приняла НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг). Финальный размер платежки за транспортировку газа зависит от двух факторов: тарифов для облгаза и объема топлива, которое потребляет клиент.

Согласно проектам расчетов цен на 2022 год, которые в октябре опубликовали операторы газораспределительных систем (ГРС), стоимость транспортировки голубого топлива может вырасти в 2-4 раза в зависимости от региона.

Сколько будем платить на самом деле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость распределения газа рассчитывают по формуле, утвержденной НКРЭКУ. В числителе у нее расходы, связанные с распределением, а в знаменателе – запланированный объем распределения. Сначала облгазы делают предварительные расчеты стоимости транспортировки на следующий год. А после обсуждения тарифы передают в НКРЭКУ, чтобы комиссия проверила их обоснованность и утвердила.

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На 2022 год в среднем облгазы хотят поднять тарифы на распределение газа с 1,44 до 4,14 грн/куб. 16 операторов ГРС хотят поднять тариф на 100%, а еще 15 операторов – на 200%. Больше всего тарифы, согласно расчетам, могут вырасти у:

"Уманьгаза" – на 400% (до 8,91 грн/куб);

"Луганскгаза" – на 443% (до 8,41 грн/куб);

"Одессагаза" – на 438% (до 4,52 грн/куб);

"Харьковгаза" – на 300% (до 5,37 грн/куб).

Одна из главных причин для повышения стоимости распределения – рост цен на голубое топливо. Дело в том, что для транспортировки газа расходуется сам газ (так называемый, технический). И хотя облгазы поставляют голубое топливо для потребностей населения, технический газ, который они используют для транспортировки, идет, фактически, на их собственные потребности. А бизнес его должен покупать по рыночным ценам. Потому операторы ГРС и заложили в стоимость транспортировки цены на уровне примерно 30 000 грн за тыс. куб.м.

Как рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, цена технического газа занимает примерно 40% в структуре расходов на транспортировку. Отсюда и такой серьезный рост тарифов.

"Сегодня государственная компания "Нафтогаз" перекладывает недостатки своей работы на плечи потребителей, фактически минуя облгазы. Операторы лишь взяли формулу, пересчитали, и говорят, что они тут ни причем. Возможно, в таком случает НКРЭКУ стоит пересмотреть эту формулу? Установить ограничения на стоимость газа для технических нужд?" – говорит Попенко.

Резкий рост цен на распределение отразится на обычных потребителях, особенно на тех, кто использует газ для отопления. Но кроме этого, он существенно ударит по теплокоммуненерго и местным бюджетам, которые взяли на себя ответственность за сохранение тарифов на поставки тепловой энергии и горячей воды. Ведь сейчас тарифы на отопление и горячую воду учитывают услугу распределения, но на более низком уровне, говорит эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник:

"Повышение этих тарифов для поставщиков тепла будет означать дополнительные убытки. Если стоимость отопления и горячей воды удалось сохранить, то возможности компенсации роста цен на распределение у органов местного самоуправления или коммунальных предприятий – нет. Изменение стоимости распределения приведет к необходимости искать некие источники для компенсации роста цены этой составляющей тарифа".

По мнению Гарника, если государство берет на себя обязанность сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на этот отопительный сезон, то должен быть сдержан и рост цен на другие услуги. Ассоциация городов Украины уже обратилась к НКРЭКУ и к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой контролировать этот вопрос.

Как сообщила OBOZREVATEL член НКРЭКУ Ольга Бабий, "Нафтогаз" уже предложил операторам ГРС покупать газ для своих нужд не по 30 грн/куб, а по 7,8 грн/куб (для сравнения, в прошлом году цена была на уровне 6 грн/куб). Также в сравнении с прошлым газовым годом существенно не поменялись и объемы потребления. Потому, по словам Бабий, оснований для резкого повышения цены нет.

"Поскольку "Нафтогаз" дал операторам ГРС более низкую цену, расчеты значительно изменились. К тому же есть вопросы в объемах распределения. Операторы ГРС их всегда занижают, чтобы иметь тариф выше. Когда мы рассчитываем этот объем, мы проверяем факт и корректируем расчет на фактические данные. Сейчас фактические данные другие, знаменатель другой. Потому, исходя из этих двух факторов, мы не видим оснований для существенного роста тарифов", – говорит член НКРЭКУ.

В целом, по словам Бабий, тарифы могут или остаться на том же уровне, или же измениться в диапазоне нескольких копеек. Но стремительного роста не будет, уверяет она.

Узнать, какими будут новые тарифы, мы сможем только "под елку", в конце декабря. Обычно их утверждают после 25 числа. А вот платить за распределение по-новому будем аж в феврале 2022-го. И сохранятся утвержденные тарифы до декабря следующего года.