Тариф на доставку газа в Украине повысили: в каких городах заплатим больше всего

В Украине с 1 января 2022-го увеличатся тарифы на доставку газа. Больше всего придется платить жителям Черновцов (2,568 грн за каждый куб). Также среди "дорогих" городов оказались Николаев и Харьков. Соответствующее решение принято 23 декабря.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Новые цены на доставку голубого топлива опубликовала в своем проекте Нацкомиссия по коммунальным услугам и энергетике. Так, для "Черновцыгаз" доставка может подорожать с 2,136 до 2,568 грн за куб. Для "Николаевгаз" и "Харьковгаз" с 2,148 до 2,388 грн.

Как считается размер абонплаты (плата за доставку) и за что ее платим?

Абонплата – фиксированная сумма, которую платим ежемесячно. Ее размер зависит всего от двух показателей: усредненное потребление газа и тариф. Потребление газа учитывают за "газовый год" (с октября по октябрь). Весь объем делят на 12 месяцев. Полученная цифра умножается на тариф облгаза – столько и нужно платить ежемесячно.

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Плата за доставку газа позволяет разделить поставщика и продавца. Так, облгаз содержит инфраструктуру и обеспечивает подачу голубого топлива. А вот само голубое топливо можно покупать у любого поставщика: от "Нафтогаза" и облгазсбыта до небольших частных компаний.

Все они предлагают разные тарифы, поэтому выбирать, по какой цене платить за голубое топливо можно самостоятельно. На доставку газа также приходится тратить голубое топливо на технические потребности. Кроме того, нужно повышать зарплаты сотрудникам, проводить ремонты и т.д.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, которые будут действовать с января 2022-го. Стоит отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно снизят.