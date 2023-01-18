Свет в Украине будут выключать целые сутки: уже запустили массовые экстренные отключения

В 8 областях Украины 18 января уже применяются экстренные отключения света. Причина – превышение лимитов потребления, которые должны соблюдаться на протяжении суток.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о:

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Запорожской;

Киевской;

Житомирской;

Черкасской областях.

"Также в районе боевых действий на Харьковщине и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", – рассказали в компании. Отметив: лимиты потребления во всех областях будут действовать на протяжении всех суток 18 января – ведь генерация не покрывает четверть потребления в стране.

При этом там подчеркнули: по прогнозам, потребление электричества в Украине должно сократиться. Причина – потепление.

Почему возник и сохраняется дефицит

Как объяснили в компании, причиной возникших проблем являются российские ракетные и дроновые атаки. В результате которых были повреждены:

электростанции;

высоковольтная сеть.

Кроме того, поджчеркивается, из-за временной оккупации "свыше 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме". Речь о:

Запорожской АЭС;

Запорожской ТЭС;

Луганской ТЭС;

Углегорской ТЭС;

Каховской ГЭС.

"Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций", – объяснили в "Укрэнерго".

Проводятся ли ремонты

По словам энергетиков, ремонтные работы поврежденных объектов ведутся постоянно. Однако они усложняются новіми атаками – ведь "после каждого ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше".

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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