Свет в Украине будут выключать целые сутки: уже запустили массовые экстренные отключения
В 8 областях Украины 18 января уже применяются экстренные отключения света. Причина – превышение лимитов потребления, которые должны соблюдаться на протяжении суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Житомирской;
- Черкасской областях.
"Также в районе боевых действий на Харьковщине и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", – рассказали в компании. Отметив: лимиты потребления во всех областях будут действовать на протяжении всех суток 18 января – ведь генерация не покрывает четверть потребления в стране.
При этом там подчеркнули: по прогнозам, потребление электричества в Украине должно сократиться. Причина – потепление.
Почему возник и сохраняется дефицит
Как объяснили в компании, причиной возникших проблем являются российские ракетные и дроновые атаки. В результате которых были повреждены:
- электростанции;
- высоковольтная сеть.
Кроме того, поджчеркивается, из-за временной оккупации "свыше 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме". Речь о:
- Запорожской АЭС;
- Запорожской ТЭС;
- Луганской ТЭС;
- Углегорской ТЭС;
- Каховской ГЭС.
"Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций", – объяснили в "Укрэнерго".
Проводятся ли ремонты
По словам энергетиков, ремонтные работы поврежденных объектов ведутся постоянно. Однако они усложняются новіми атаками – ведь "после каждого ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше".
Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.
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