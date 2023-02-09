Свет в Украине будут отключать не всем: кто бесперебойно будет с электричеством целые сутки

В Украине 9 февраля не будут отключать свет в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях – в рамках проведения измерений фактического потребления. Всем остальным регионам лимиты потребления доведены – следовательно, ограничения подачи электричества в них применяться будут.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: превышение лимитов может привести к аварийным отключениям. Поскольку это может спровоцировать аварийные ситуации в энергосистеме.

"Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы. ... Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", – говорится в сообщении.

Кто получает электричество

Как объяснили в "Укрэнерго", выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы ряда потребителей. В частности:

энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);

промышленности;

населения.

Какая ситуация в Одессе и области

Как рассказали в "Укрэнерго", в Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии. В области продолжаются ремонтные работы.

"Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", – сообщили энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" с 8 февраля изменило графики отключений света в Украине. Согласно изменениям, в течение двух недель в каждой области в 1 день ограничений не будет вообще – но в другие дни возможны изменения в привычных графиках.

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