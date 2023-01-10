Свет в Украине 10 января будут отключать целые сутки: уже начались аварийные отключения

В Украине увеличился дефицит электричества – при чем, как в дневное, так и ночное время суток. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления. Действовать они будут на протяжении всего 10 января – с 00:00 до 24:00.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили: по состоянию на утро 10 января во многих областях лимиты уже превышены. Поэтому – для сохранения стабильной работы энергосистемы – начали применяться аварийные отключения электроэнергии.

Причин же увеличения дефицита несколько. В частности:

похолодание;

повреждения в сетях операторов системы распределения из-за сильного ветра;

привычный для рабочего дня рост потребления промышленностью и бизнесом.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной. Из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий", – рассказали в компании.

При этом там подчеркнули: в настоящее время энергосистема Украины не способна полностью обеспечить необходимый объем энергии для покрытия всех потребностей страны. Это является следствием повреждения и оккупации РФ ряда электростанций, "среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии".

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", – призвали в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее там сообщили, что единственным условием для отмены аварийных отключений в Украине является прекращение российских атак на энергосистему. До того времени они отменены не будут.

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