Свет будут отключать всем без исключения, "областные" графики не действуют – "Укрэнерго"

"Укрэнерго" отменило график проведения измерений фактического потребления электроэнергии. Соответственно, областей, где в течение конкретных суток не будут отключать свет вообще, больше нет.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: от идеи проведения замеров тем не менее отказываться не стали. О новом графике их проведения будет сообщено через некоторое время.

"Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимом для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: после очередных российских массированных ракетных и дроновых атак энергоинфраструктуры Украины наиболее сложная ситуация сложилась в ряде регионов. В частности:

в Харьковской области продолжаются аварийные отключения

в Хмельницкой, Одесской и Киевской действуют сетевые ограничения.

"В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов. ... [Но] Дефицит в энергосистеме значительный", – сообщили энергетики.

Куда целились россияне

В то же время в "Укрэнерго" объяснили: основной целью России "снова были электростанции и объекты высоковольтной сети". География поражений:

восточные;

западные;

южные регионы Украины.

Как идут ремонты

Ликвидация последствий обстрелов уже началась, рассказали в "Укрэнерго". Кроме того, стартовали восстановительные работы.

"Ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий прилетов. И приступают к аварийно-восстановительным работам", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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